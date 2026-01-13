Una nueva ola de ataques rusos en Ucrania deja al menos cuatro muertos

Rusia lanzó este martes de madrugada decenas de misiles y drones contra varios puntos de Ucrania que dejaron al menos cuatro muertos y dañaron una central eléctrica, indicaron las autoridades.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, el ataque del martes incluyó 25 misiles y 293 drones, dirigidos contra las regiones de Kiev, Járkov, Zaporiyia y Dnipropetrovsk.

Además de los cuatro fallecidos, seis personas resultaron heridas en las afueras de Járkov, la segunda mayor ciudad del país, en el noreste, indicó el gobernador regional.

Dentro de la ciudad, un dron ruso de largo alcance impactó en un centro médico infantil, provocando un incendio, aunque no se registraron víctimas, indicó el alcalde, Igor Terejov.

Un periodista de AFP vio a los bomberos intentando apagar un incendio en un centro postal mientras los equipos de rescate ayudaban a los supervivientes a la luz de linternas, con temperaturas gélidas.

Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "varios cientos de miles" de hogares cerca de Kiev, la capital, se quedaron sin electricidad y volvió a pedir a sus aliados que refuercen los sistemas de defensa aérea.

"El mundo puede responder al terror ruso con nuevos paquetes de ayuda para Ucrania", escribió Zelenski en redes sociales.

"Rusia debe aprender que el frío no la ayudará a ganar la guerra", añadió.

DTEK, el mayor proveedor de energía de Ucrania, anunció que las fuerzas rusas habían atacado una de sus centrales eléctricas, sin indicar cuál, en el octavo ataque de este tipo desde octubre.

Según el operador, desde que empezó la invasión rusa de Ucrania en 2022 Moscú ha atacado 220 veces las centrales eléctricas del país.

En los últimos meses Rusia ha lanzado casi a diario ataques de drones y misiles contra las infraestructuras energéticas, lo que provoca el corte del suministro de electricidad y calefacción en pleno invierno.