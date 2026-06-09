¿Una mujer a cargo de la ONU?: las candidatas creen que llegó el momento

Ya es hora de que una mujer tome las riendas de Naciones Unidas, sostuvieron tres de las candidatas que compiten por la secretaría general, en un debate celebrado el martes.

Michelle Bachelet, de Chile; Rebeca Grynspan, de Costa Rica; y María Fernanda Espinosa, de Ecuador, compiten para suceder a António Guterres. El portugués dejará el cargo a finales de año, tras dos mandatos que comenzó en 2017.

El trío destacó sus credenciales diplomáticas durante un debate organizado por organizaciones independientes en Ginebra, la ciudad que alberga la sede europea de la ONU.

"Creo que, por supuesto, una mujer... ya era hora, ¿no? Después de 80 años" de existencia de la ONU, dijo Espinosa, exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Pero la persona que reemplace Guterres debería ser "la mejor mujer, no cualquier mujer", añadió la política de 61 años, una "líder con mucha energía".

Muchos países abogan por que una mujer encabece la ONU por primera vez, y América Latina reclama el puesto basándose en una tradición de rotación geográfica, que no siempre se respeta.

"Las mujeres pueden aportar más humanismo", afirmó la expresidenta chilena Bachelet, de 74 años, que fue alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.

Bachelet también dijo que el cargo debería ostentarlo una mujer, "pero no cualquier mujer", sino alguien que como ella "no tema alzar la voz cuando sea necesario", señaló.

Por su parte, Grynspan, de 70 años y jefa de la agencia de comercio y desarrollo de la ONU (UNCTAD), afirmó que postula "porque creo que soy la mejor persona para el puesto".

La exvicepresidenta de Costa Rica pide un proceso de selección libre de cualquier trato preferencial hacia las mujeres.

El debate se celebró en la Maison de la Paix, que alberga varias organizaciones y está a un paso del Palacio de las Naciones de la ONU.

También fueron invitados los otros dos candidatos: Rafael Grossi, de Argentina y director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, y el expresidente de Senegal, Macky Sall. Este último envió un breve mensaje en video.

- Una ONU 'irremplazable' -

La Asamblea General de la ONU, compuesta por los Estados miembros, solo puede elegir al secretario general tras una recomendación del Consejo de Seguridad. Ahí los cinco miembros permanentes —Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos— tienen poder de veto.

Se prevé que las deliberaciones del Consejo comiencen a finales de julio, antes de una votación de la Asamblea General en los meses siguientes.

Las tres candidatas expusieron el martes en Ginebra cómo reformarían la ONU, que enfrenta la falta de financiación, múltiples conflictos y una fe cada vez más débil en el multilateralismo.

"La ONU no es el único actor en la escena internacional, pero sigue siendo irremplazable", dijo Espinosa.

"Pero la ONU es irremplazable porque es la única plataforma universal que reúne a todos los países para enfrentar y responder a los desafíos del mundo de hoy", agregó, destacando su experiencia como expresidenta de la Asamblea General.

Grynspan señaló que "la ONU es única, pero no está sola", y explicó que tenía un "problema de cultura" y necesitaba encontrar formas de forjar alianzas con fuerzas externas.

Bachelet insistió en que sería "una secretaria general independiente, siempre sobre el terreno".

Los congresistas republicanos en Estados Unidos ya han instado a Washington a bloquear a Bachelet debido a su apoyo al derecho al aborto.

"Si alguien me veta porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo, porque creo en los derechos de las mujeres y porque creo en los derechos humanos, la verdad es que me sentiría honrada", declaró la también exdirectora de ONU Mujeres a los periodistas.