Una encuesta en Alemania muestra que el 95% de la violencia doméstica no se denuncia

Menos del 5% de los casos de violencia doméstica en Alemania se denuncian a la policía, según un estudio publicado el martes.

La encuesta realizada por los ministerios del Interior y de Familia, junto con la policía federal BKA, mostró que alrededor de una de cada seis personas experimentó violencia doméstica en algún momento de su vida.

Según el estudio, aproximadamente 19 de cada 20 de estos casos no se denunciaron.

La encuesta, que incluyó a unas 15.000 personas de entre 16 y 85 años, se llevó a cabo para determinar la magnitud de la violencia doméstica y sexual no denunciada en el país.

Se encontró que la tasa general de denuncia para ambas categorías de incidentes es de aproximadamente 10%.

"Estas cifras revelan que el número de casos de violencia doméstica y sexual no denunciados es enorme", afirmó la ministra de Familia, Karin Prien.

El informe mostró que los hombres se ven afectados por la violencia doméstica casi tanto como las mujeres, pero que las mujeres tienen más probabilidades de sufrir lesiones graves y de ser víctimas de violencia sexual.

El estudio también reveló que las mujeres, las personas LGTBQ, los jóvenes y las minorías étnicas están más expuestos a todo tipo de violencia que el resto de la población.

Las víctimas no denuncian los delitos debido al "miedo y a la clara falta de acceso a ayuda", señaló Prien.