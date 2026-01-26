Una agencia de la ONU teme que los naufragios en el Mediterráneo en enero dejaron "centenas" de víctimas

Diversos naufragios habrían dejado en enero un saldo de centenas de migrantes desaparecidos o muertos en el Mediterráneo, advirtió este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la ONU.

En un comunicado, la OIM apuntó que "está profundamente preocupada por los informes de varios naufragios", mientras que "las malas condiciones meteorológicas han dificultado gravemente las operaciones de búsqueda y rescate".

De acuerdo con la entidad, "apenas en las primeras semanas de 2026, ya se teme que centenas de personas estén desaparecidas".

Además, agregó, en los últimos diez días, "se han notificado tres naufragios", incluyendo dos el 23 de enero y uno el 25 de enero, que supuestamente causaron "104 víctimas", dijo el portavoz de la OIM, Jorge Galindo, a AFP.

Se cree que estos buques partieron de Libia y Túnez, según la OIM.

"También estamos investigando la desaparición de barcos procedentes de Túnez", con "unas 380 personas desaparecidas", añadió.

La agencia de la ONU ha podido hasta ahora confirmar solo tres muertes en relación con el incidente del 23 de enero, dijo Abdelazim.

"En Lampedusa, Italia, se han confirmado tres muertes tras una operación de búsqueda y rescate que involucró a un barco que partió de Sfax, Túnez", informó la OIM.

Entre las víctimas había niñas gemelas de aproximadamente un año, que murieron de hipotermia poco antes de los desembarcos, según el testimonio de su madre.

Un hombre también murió poco después de su llegada, por las mismas razones.

Los supervivientes dijeron que otro barco salió del mismo lugar al mismo tiempo que el suyo, pero nunca llegó a su destino, con al menos 51 personas a bordo. Se cree que este barco se hundió frente a la costa de Tobruk, Libia.

Según la OIM, otro barco se hundió con al menos 51 personas a bordo. Habría un superviviente.

La OIM recuerda que la ruta migratoria del Mediterráneo Central es la más mortífera del mundo, con 1.340 muertes registradas el año pasado.

Según la organización Missing Migrants, ligada a la OEM, más de 33.000 migrantes han muerto o desaparecido en el Mediterráneo desde 2014.