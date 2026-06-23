Un tiroteo en Montreal deja tres muertos, incluido el sospechoso

Un tiroteo ocurrido a mediodía de este lunes en un barrio judío de Montreal dejó tres muertos, incluido el presunto agresor, informó la policía canadiense.

El jefe de policía de Montreal, Fady Dagher, describió el incidente del lunes como "una tragedia" y "una pesadilla", en la que murieron un policía y un civil, y otro agente resultó herido.

Las autoridades no han informado aún sobre cuál podría haber sido el motivo y si el incidente constituía un crimen de odio o un acto terrorista.

La radiotelevisión pública Radio Canada afirmó que el atacante estaba vinculado a la ideología "incel", una visión misógina y machista del mundo.

El movimiento incel, una abreviación de "célibes involuntarios", se asocia usualmente a hombres heterosexuales llevados al extremismo por su incapacidad para encontrar pareja.

Dagher subrayó que la investigación aún no había arrojado indicios sobre la motivación del ataque.

El civil fallecido es un residente del barrio de Côte-des-Neiges, en el oeste de la ciudad, donde se encuentran numerosos comercios y restaurantes judíos, según la policía.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo estar "horrorizado" por este hecho.

Dagher señaló que la policía recibió una llamada sobre un tiroteo en curso en el barrio de Côte-des-Neiges hacia las 11H30 (15H30 GMT).

Los agentes acudieron y se produjo un intercambio de disparos, mientras el agresor disparaba desde el interior de un edificio con un arma larga, dijo Dagher a los periodistas.

El oficial confirmó que un agente recibió un disparo mortal y que una agente resultó gravemente herida, aunque su vida no corre peligro. Confirmó que el tirador vestía lo que parecía ser ropa militar.

La ubicación del tiroteo generó de inmediato especulaciones en internet de que se trataba de un incidente de violencia antisemita en Canadá.

En el país se ha registrado un aumento de los delitos denunciados contra judíos desde que Israel lanzó su operación en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás.

El Centro para Israel y Asuntos Judíos (CIJA), un destacado grupo de la sociedad civil canadiense, dijo que estaba "siguiendo de cerca la situación".

La primera ministra de Quebec, Christine Frechette, dijo estar "profundamente conmocionada por los trágicos acontecimientos", al tiempo que instó a la población a "evitar las especulaciones" sobre lo ocurrido.