Un socio del testaferro de Maduro está bajo custodia en EEUU, dice el fiscal general

Un socio del empresario colombiano Alex Saab, testaferro del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, está bajo custodia de las autoridades en Estados Unidos, anunció el domingo el fiscal general de ese país, Todd Blanche.

Álvaro Pulido Vargas era procesado en Venezuela y se encontraba en la prisión Rodeo 1 desde abril de 2023 señalado junto a otras 63 personas por un desfalco millonario a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Blanche anunció en X que autoridades de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Estados Unidos "arrestaron" a Pulido Vargas, quien "enfrenta dos acusaciones federales separadas en Estados Unidos, de 2019 y 2021, relacionadas con presuntos esquemas de lavado de dinero y sobornos por miles de millones de dólares vinculados al régimen de Maduro".

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre el operativo para trasladar a Pulido hacia Estados Unidos.

"Sus presuntas acciones muestran un descarado desprecio por el pueblo venezolano al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y viviendas esenciales, para su propio enriquecimiento", añadió el fiscal general estadounidense.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida indicó en un comunicado de prensa que Pulido Vargas, colombiano de 62 años, también era conocido como Germán Enrique Rubio Salas.

"Pulido Vargas tenía un historial prolífico de narcotráfico, que incluye una condena de 1997 en Italia bajo el alias de Germán Enrique Rubio Salas", agregó la fiscalía.

En junio, Pulido se declaró "no culpable" en su juicio en Venezuela, proceso que también involucra al exzar petrolero Tareck El Aissami, según una minuta con el resumen de la audiencia a la que accedió la AFP.

Entretanto, Alex Saab fue deportado en mayo a Estados Unidos por el gobierno interino de Venezuela a cargo de Delcy Rodríguez. Se declaró culpable de lavado de dinero a mediados de septiembre tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.

Antes, había estado preso en territorio estadounidense, en 2021, por cargos de lavado de dinero y corrupción. El gobierno de Maduro negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.