Un senador de EEUU pierde la primaria contra una rival respaldada por Trump

Un senador de Luisiana que buscaba un tercer periodo en el Congreso perdió en la primaria republicana el sábado, en la más reciente demostración del control del presidente Donald Trump sobre su partido.

Trump había atacado a Bill Cassidy y apoyado a una oponente en represalia por el voto del senador a favor de destituirlo hace cinco años.

En las elecciones primarias del sábado, Cassidy figuraba en tercer lugar detrás de la congresista Julia Letlow, la aspirante respaldada por Trump, y del tesorero estatal John Fleming. Así, Cassidy queda excluido en la práctica del balotaje el 27 de junio, según proyecciones de CNN y NBC News.

El presidente de 79 años celebró la derrota de Cassidy en una publicación en su plataforma Truth Social el sábado por la noche: "Su deslealtad al hombre que lo hizo elegir ahora es parte de la leyenda, y es bueno ver que su carrera política TERMINÓ".

Además de su voto a favor de la destitución de Trump en 2021, Cassidy fue el voto clave para confirmar al secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr.

Pero desde entonces Cassidy, médico de formación, ha criticado las acciones de Kennedy, incluida la modificación de las recomendaciones de vacunas para niños, al asegurar que "harían que Estados Unidos estuviera más enfermo".