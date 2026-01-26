Un parlamentario guyanés solicitado en EEUU asume como jefe de la oposición

El multimillonario y excandidato presidencial Azruddin Mohamed, sobre quien pesa una solicitud de extradición de Estados Unidos por contrabando de oro, fue elegido el lunes como jefe de la oposición en el Parlamento de Guyana.

Apodado el "Trump guyanés" y señalado por la prensa como un playboy aficionado a los autos lujosos, Mohamed había denunciado en noviembre que el parlamento le impedía ser declarado jefe opositor y anunció que impugnaría la decisión.

La Constitución de Guyana establece que quien quede en segundo lugar en los comicios presidenciales debe ser declarado como líder de la oposición.

Su elección se produjo horas antes de que el gobierno presentara el presupuesto nacional para 2026. "Espero que el presupuesto sea principalmente para servir al pueblo y no solo a unos pocos elegidos", dijo Mohamed a periodistas fuera del edificio legislativo.

Saludó a cientos de simpatizantes que se agolparon tras las vallas policiales para verlo, estrecharle la mano o tomarse fotos. Agitaban banderas de Guyana, así como de Estados Unidos y Canadá, países que habían pedido públicamente que se eligiera a un jefe opositor.

Mohamed se postuló como candidato presidencial tras fundar su partido WIN y quedó de segundo en las elecciones de septiembre de 2025. Irfaan Ali fue reelecto como presidente con el 55% de los votos.

Aunque no logró ganar, Mohamed causó una gran sorpresa en el tradicional sistema bipartidista de Guyana al superar al antiguo líder de la oposición Aubrey Norton.

Mohamed enfrenta junto a su padre, Nazar Mohamed, una solicitud de extradición de Estados Unidos por contrabando de oro y fraude. Ambos fueron arrestados y liberados el 31 de octubre bajo fianza por la justicia guyanesa.

Como sus vecinos, Surinam y la Guayana Francesa, Guyana atrae a numerosos buscadores de oro legales e ilegales.

Pequeño país de habla inglesa vecino de Venezuela, Guyana posee las mayores reservas de petróleo per cápita del planeta. Actualmente produce unos 900.000 barriles de crudo por día.