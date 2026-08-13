Un obispo liberado por el gobierno de Nicaragua reaparece y asegura que está bien

El obispo católico Abelardo Mata, crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega, aseguró que se encuentra en buenas condiciones en una entrevista difundida este miércoles por el gobierno, que días atrás lo liberó tras un arresto por supuesta corrupción.

Mata, de 80 años, fue detenido el pasado 29 de junio para ser interrogado por el origen de sus propiedades, ya que según el Ministerio del Interior nicaragüense no coincidían "con la condición sacerdotal". Oficialmente, el religioso fue liberado el 4 de julio.

"Gracias, estoy bien", dijo Mata en una entrevista en su vivienda con el estatal Canal 6, y difundida por medios oficialistas.

En el diálogo no se menciona la detención del jerarca, quien se ve de buen semblante y de cuyo paradero pedían información la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"La oración ayuda mucho", indicó Mata, ante la insistencia del periodista al afirmar que lo ve "con mucha vitalidad".

Por este caso, Estados Unidos denunció una "represión religiosa de la dictadura" de Ortega y su copresidenta y esposa Rosario Murillo.

Los mandatarios son acusados por la oposición de perseguir a la Iglesia católica, a la que responsabilizan de haber apoyado las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos y de promover un supuesto golpe de Estado patrocinado por Washington.

Mata fue una de las figuras más influyentes del catolicismo en Nicaragua durante las últimas tres décadas y realizaba críticas al poder, según medios nicaragüenses en el exilio.

En la entrevista, Mata cuenta además que recibe la visita de un hermano y una sobrina en su residencia, aunque prefiere "el silencio, el estudio y la oración".

En los últimos años, el gobierno de Ortega y Murillo ha incrementado la represión contra sus críticos, a los que ha despojado de su nacionalidad y ha expulsado del país.

Entre los afectados hay políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos, a los que ha expropiado en ocasiones sus bienes.

A la ofensiva del gobierno contra sus adversarios se sumó una reforma constitucional que será votada a inicios de septiembre próximo y que excluirá a los partidos opositores de las elecciones.