Un muerto y 10 heridos en un ataque con automóvil en Francia

Un hombre embistió "deliberadamente" con su auto el miércoles por la noche a un grupo de personas en la ciudad de Caen, en el oeste de Francia, lo que dejó al menos un muerto y diez heridos, informaron fuentes oficiales.

Hacia las 22H15 locales (20H15 GMT), "un auto arrolló deliberadamente a unos peatones que se encontraban en la vía pública (...). Tenemos un fallecido, siete personas en estado de emergencia absoluta y tres en estado de emergencia relativa", informó el prefecto del departamento de Calvados, David Clavière, quien se desplazó al lugar.

Los hechos ocurrieron tras una pelea, añadió una fuente policial.

El conductor huyó del lugar, pero fue posteriormente detenido en Ouistreham, a unos 20 kilómetros, de acuerdo con esa misma fuente.

El sospechoso "nació en Rusia", "no es conocido por los servicios de inteligencia", pero sí ha sido reseñado por la policía "únicamente por infracciones de tránsito", informó el prefecto.

El funcionario explicó que se abrió una investigación y se están analizando las grabaciones de las cámaras de vigilancia.

El presunto autor tiene 26 años, informó la fiscalía de Caen, que descartó de momento una "motivación terrorista".