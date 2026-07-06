Un motín en una prisión de Sri Lanka deja al menos 23 muertos, según un hospital

Al menos 19 reclusos y cuatro guardias murieron durante violentos enfrentamientos ocurridos el domingo por la noche en una prisión de las afueras de la capital de Sri Lanka, Colombo, informó el lunes una fuente médica.

Un centenar de otros presos fueron hospitalizados tras este motín, precisó a la AFP la directora del hospital de Negombo, Pushpa Gamlath.

"Algunas de las víctimas presentaban heridas de bala", añadió Gamlath.

Los incidentes comenzaron el domingo por la noche, cuando dos grupos de reclusos, descritos como traficantes de droga rivales, se enfrentaron en esta prisión que alberga cerca de 10.000 presos.

"La situación se descontroló por completo", comentó a la AFP un policía bajo condición de anonimato.

"Cuatro guardianes fueron asesinados cuando intentaban poner fin a los disturbios".

A medida que los reportes de los enfrentamientos se difundían por la prisión, las reclusas de un sector contiguo se subieron al techo y exigieron su liberación el domingo por la noche.

La policía informó que parte del tejado se derrumbó y resultaron heridas algunas de las mujeres.

Los comandos de la policía fueron llamados como refuerzo, pero no intervinieron dentro del recinto penitenciario, frente al cual se congregaron familiares de los reclusos.

En diciembre de 2020, un motín registrado en las prisiones de Sri Lanka durante la pandemia de coronavirus se saldó con 11 muertos y 117 heridos, lo que obligó al gobierno de entonces a poner en libertad a cientos de presos.

Según las estadísticas oficiales, las prisiones de Sri Lanka albergaban a 41.250 reclusos hasta el domingo, es decir, casi cuatro veces su capacidad de acogida.