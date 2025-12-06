Un ministro de Colombia denuncia espionaje a través de su teléfono con el software Pegasus

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, dijo el miércoles que su teléfono fue intervenido con el software espía Pegasus fabricado por la firma israelí NSO, en medio de un escándalo que salpica al organismo de inteligencia.

El presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, denunció la compra de Pegasus por parte de su antecesor, Iván Duque (2018-2022).

Benedetti dijo que contrató a un investigador privado para determinar si su celular había sido infectado con un software malicioso. "Muestra ese estudio que está inserto Pegasus", dijo en entrevista con la W Radio.

El sistema de inteligencia colombiano está bajo tela de juicio después de que Caracol Televisión revelara conversaciones de un líder guerrillero que sugieren una supuesta infiltración de los rebeldes en altas esferas del gobierno.

Benedetti aseguró que acudió a un investigador privado porque sintió "poca credibilidad (...) en alguna agencia del Estado" con capacidad para llevar a cabo una inspección de su dispositivo.

"Presumimos que es una interceptación ilegal", dijo en una declaración en video el ministro de Justicia, Andrés Idárraga. "Queremos saber quién dio la orden", agregó.

Pegasus permite acceder a mensajes y llamadas de un usuario en plataformas de mensajería instantánea encriptadas, según han revelado análisis del grupo de investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que lleva años estudiando el software y su evolución.

También permite activar remotamente cámaras o micrófonos de teléfonos inteligentes sin que los usuarios lo sepan.

Expertos independientes señalan que el spyware se utiliza en varios países, como en México y Arabia Saudí, donde se han documentado casos de espionaje a activistas y periodistas.

Desde que Petro reveló 2024 que el gobierno anterior había comprado este programa espía a través de un esquema que denunció como lavado de dinero, los organismos de inteligencia no han podido determinar qué institución lo controla.

"No sabemos quién lo manejó o quién lo maneja", reconoció el director de la agencia civil de inteligencia, Jorge Lemus, en una entrevista con la AFP el viernes.

Su adquisición, según Lemus, se hizo "hipotéticamente para atacar al narcotráfico".