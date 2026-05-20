Un juez federal de EEUU prohíbe arrestos en las cortes de migrantes en Nueva York

Un juez federal estadounidense prohibió provisionalmente a la policía de inmigración (ICE) realizar arrestos en el edificio del tribunal encargado de los asuntos migratorios en Nueva York, donde este tipo de operaciones se ha multiplicado en los últimos meses.

El edificio del 26 Federal Plaza, en Manhattan, se ha convertido en un lugar simbólico de la política represiva de la administración Trump. Agentes encapuchados llevan a cabo detenciones de migrantes que acuden a audiencias.

En su decisión, consultada por la AFP y emitida la noche del lunes, el juez Kevin Castel limitó drásticamente la capacidad de ICE para detener a personas que se presentan a audiencias.

En virtud de su fallo, los agentes federales ya no pueden efectuar arrestos en los tribunales más que en situaciones de emergencia concretas, especialmente en caso de "riesgo inminente de muerte, violencia o daños físicos".

El juez basa su decisión en una carta que la Fiscalía de Manhattan hizo pública hace casi dos meses, en la que se considera que se interpretó erróneamente una nota de la administración Trump que justificaba las detenciones en los tribunales.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) dijo en un comunicado que "nada prohíbe detener a una persona en situación irregular allí donde se encuentre. Estamos convencidos de que finalmente se validará nuestra posición en este caso".