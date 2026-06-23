Un incendio en un edificio mata a 14 niños en India

Un incendio en un edificio que alberga una biblioteca y un centro de apoyo escolar mató al menos a 14 niños este lunes en India, anunciaron las autoridades.

El fuego se declaró en Lucknow, capital del estado de Uttar Pradesh (norte), en un edificio comercial de tres plantas situado en un barrio residencial.

"Catorce niños han muerto en este incidente", declaró a periodistas el viceprimer ministro del estado, Brajesh Pathak. Añadió que otras cuatro personas han resultado heridas.

Se desconoce si todas las víctimas eran estudiantes.

Varios estudiantes saltaron desde el piso superior del edificio a la calle para escapar de las llamas, informaron testigos a un periodista de la AFP.

En imágenes de la televisión india se ve las llamas saliendo de la fachada del edificio mientras los bomberos luchan por controlar el fuego.

El edificio alberga un centro de apoyo escolar para estudiantes, una biblioteca y una sección de infografía.

Los cortocircuitos eléctricos son la principal causa de incendios en el país.

"Se tomarán medidas severas contra aquellos que sean considerados responsables", afirmó Pathak.

El primer ministro, Narendra Modi, dijo estar "conmovido por la pérdida de vidas" y anunció una ayuda de más de 2.100 dólares para cada familia, según un mensaje publicado por su gabinete en las redes sociales.