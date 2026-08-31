Un comité de la ONU presenta argumentos jurídicos para que los Estados ofrezcan reparaciones por la esclavitud

Los Estados están legalmente obligados a proveer compensaciones por los daños ocasionados por su implicación, directa e indirecta, en el comercio transatlántico de esclavos africanos, señaló un comité de Naciones Unidas este lunes.

Al publicar una nueva interpretación de un importante tratado internacional sobre derechos humanos, el organismo de control de la ONU afirmó que el acuerdo obliga a los países a trabajar para reparar los daños causados por la esclavitud y sus consecuencias.

"Los Estados parte deben implementar medidas completas de reparación para las personas afrodescendientes, que cubran todos los aspectos de las reparaciones", indicó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU en sus conclusiones.

El documento afirma que la justicia reparadora debe combinar "un amplio abanico de medidas de carácter monetario, no monetario y estructural".

El CERD está compuesto por 18 expertos independientes en derechos humanos, que están encargados de supervisar la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1969.

Esa convención está integrada por 182 países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Portugal y otros que estuvieron muy implicados en la trata transatlántica de esclavos, en la que millones de hombres, mujeres y niños africanos fueron trasladados a América para trabajar en condiciones brutales -y a menudo mortales- entre los siglos XVI y XIX.

En muchos de esos países, las personas negras continúan enfrentando discriminación y situaciones de pobreza.

Las conclusiones del comité representan "un momento decisivo", dijo a la AFP la abogada liberiana Pela Boker-Wilson, especializada en Derechos Humanos y miembro del comité.

"Afrontar las injusticias históricas no puede estar separado de la lucha contra la discriminación racial actual", comentó.

Según ella, el documento aclara que los países deben adoptar "medidas activas destinadas a restaurar la dignidad, la justicia y la igualdad que las personas afrodescendientes merecen".

Aunque la recomendación del CERD no sea vinculante, Boker-Wilson apuntó que sí goza de un "peso autoritario significativo".

Este análisis llega después de que la Asamblea General de la ONU adoptara en marzo una resolución en la que se reconoce que el comercio de esclavos fue "el crimen más grave contra la humanidad", pese a la oposición de Estados Unidos y algunos países europeos.

Aunque la campaña sobre justicia reparadora se haya centrado mucho en Estados Unidos, Boker-Wilson recordó que se trata de "una iniciativa global".