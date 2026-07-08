Un ciudadano mexicano muere baleado por un agente de inmigración en EEUU

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó el martes que, durante una operación en Texas, un agente de inmigración disparó y mató a un ciudadano mexicano, a quien su familia describió como un hombre "trabajador".

El DHS detalló en X que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener el vehículo de Lorenzo Salgado en Houston el martes en la mañana, pero el hombre "trató de evadir el arresto". Los hechos ocurrieron en Houston, la cuarta mayor ciudad del país, con un 40% de su población latina.

"Embistió un vehículo policial de ICE (...) y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de ICE, lo que llevó a que nuestro agente disparara su arma en defensa propia", dijo el DHS en la publicación. Salgado murió tras su traslado a un hospital local.

"Mi padre, un mexicano trabajador, fue asesinado esta mañana por ICE. Mi padre ha vivido en este país durante casi 35 años, trabajando en la construcción para mantenernos a mis dos hermanos, a mi madre y a mí. Estaba tramitando su permiso de trabajo por la vía legal. Iba camino al trabajo, recogiendo a sus empleados. Mi padre no merecía esto", dijo en sus redes sociales Ronaldo Salgado, hijo del fallecido.

La representante por Texas, Sylvia García, en cuyo distrito electoral ocurrieron los hechos, dijo que, pese a que "ICE ha dado una versión preliminar de los hechos, es indispensable que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva, incluyendo las circunstancias que llevaron al uso de la fuerza letal".

Es el primer tiroteo mortal que involucra a agentes federales desde las muertes en enero de los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración.

En septiembre del año pasado, el DHS informó que agentes intentaron detener a Silverio Villegas, mexicano y sin estatus migratorio legal, durante una operación en Chicago. Los agentes federales también aseguraron en esa ocasión que Villegas, de 38 años, intentó escapar y utilizar su vehículo para golpear a los agentes. Un agente disparó y lo mató.

En octubre, también durante operaciones migratorias en Chicago, la ciudadana estadounidense Marimar Martínez, de 30 años, sobrevivió tras ser baleada por agentes de la Patrulla Fronteriza, bajo una acusación similar: intentar arrollarlos con su auto. Los fiscales federales luego levantaron los cargos contra ella.

Según un reporte de The Washington Post publicado en enero, agentes del DHS habían disparado sus armas durante detenciones o protestas contra sus operaciones en 16 ocasiones desde julio de 2026. El diario señaló que la administración Trump justificó las acciones antes de que concluyeran las investigaciones.