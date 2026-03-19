Un ataque ucraniano deja un muerto en la península de Crimea, anexada por Rusia

Un ataque ucraniano con drones contra Sebastopol, en la península de Crimea anexada por Rusia, mató a un hombre e hirió a otras dos personas, informó el jueves el gobernador de la región portuaria.

"Las fuerzas de defensa aérea y nuestra Flota del Mar Negro repelieron el ataque de las fuerzas armadas ucranianas. Un total de 27 drones fueron derribados", publicó en Telegram el gobernador Mijaíl Razvozhayev.

"Un hombre que se encontraba en una casa en una urbanización (...) murió como resultado del ataque de las fuerzas armadas ucranianas en Sebastopol", indicó el gobernador.

Agregó que otras dos personas sufrieron heridas leves.

Por su parte, el gobernador de la región sureña rusa de Stavropol, Vladimir Vladimirov, publicó en Telegram que la defensa aérea local repelía un ataque con drones contra una zona industrial.

En tanto, las autoridades ucranianas reportaron un ataque ruso contra la ciudad portuaria de Odesa, donde tres personas resultaron heridas.

Estados Unidos ha presionado a Rusia y Ucrania a alcanzar un acuerdo de paz, pero sus conversaciones se vieron interrumpidas por la guerra en Oriente Medio.