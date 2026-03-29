Un ataque con drones reivindicado por Ucrania provoca un incendio en un puerto ruso en el Báltico

Un ataque con drones reivindicado por Ucrania provocó un incendio en el puerto ruso de Ust-Luga, en el Báltico, informó este domingo el gobernador regional.

Ucrania ha intensificado los ataques contra infraestructuras rusas en represalia a los ataques rusos contra sus infraestructuras.

"Hay daños en el puerto de Ust-Luga. No hubo víctimas", afirmó el gobernador regional Alexander Drozdenko en las redes sociales.

"Los equipos de rescate están trabajando para extinguir un incendio" en el puerto, añadió, un centro clave para las exportaciones rusas de fertilizantes, petróleo y carbón.

Treinta y seis drones fueron destruidos durante la noche en la región, agregó Drozdenko.

Este mismo puerto ya sufrió daños esta semana en otro ataque reivindicado por el ejército de Ucrania, que también atacó Primorsk, otro importante puerto ruso del Báltico.

Los servicios de seguridad ucranianos SBU reivindicaron el domingo el ataque al señalar que sus drones impactaron "exitosamente" la terminal petrolera de Ust-Luga.

"El SBU, junto con las Fuerzas de defensa, siguen trabajando de manera sistemática para reducir las capacidades financieras y logísticas del enemigo", dijo en un comunicado el jefe de SBU, Yevgeny Jmara.

"Rusia pagará un alto precio por su agresión", dijo Jmara, y señaló que ese tipo de ataques "continuarán".