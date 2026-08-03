Un ataque con drones en Sudán deja 35 muertos

Un ataque con drones en un tribunal consuetudinario en Darfur occidental, en Sudán, dejó 35 muertos y varios heridos más el domingo, informó un grupo de derechos humanos.

La organización acusó al ejército de estar detrás del ataque.

El grupo Abogados de Emergencia, que ha documentado abusos durante los tres años de guerra entre el ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dijo que el ataque fue en la corte de la localidad de Garra al-Zawaya sobre las 13H00 locales (11H00 GMT).

Ocurrió mientras civiles se habían "reunido para asistir a audiencias en varios casos y disputas locales".

El ataque también dañó el edificio del tribunal, una institución tradicional utilizada para resolver disputas locales y tribales, dijo el grupo.

"La sesión de la corte se realizaba bajo un árbol con la participación de líderes locales de la comunidad", dijo un testigo del área a la AFP en condición de anonimato por razones de seguridad.

Entre los muertos estarían "cuatro líderes tribales y dos comandantes de las FAR", agregó.

El ejército no hizo comentarios sobre la situación tras estos reportes.

El autoproclamando gobierno de las FAR condenó el ataque como "un crimen horrendo", y afirmó que 37 personas murieron y otras 50 resultaron heridas.

Garra al-Zawaya está cerca de la ciudad de Kabkabiya, en el estado de Darfur del Norte, a unos 150 kilómetros al oeste de El Fasher, último bastión importante del ejército en Darfur, que fue capturado por las FAR tras una sangrienta ofensiva en octubre pasado.

Investigadores de la ONU han dicho que la violencia relacionada con el asedio y la captura de El Fasher tuvo "los rasgos característicos de un genocidio".

El conflicto entre el ejército y las FAR, que estalló en abril de 2023, ha matado a decenas de miles de personas, desplazado a millones y desencadenado lo que Naciones Unidas describe como la mayor crisis de hambre del mundo.

De acuerdo con Naciones Unidas, más de 1.000 civiles murieron en ataques con drones durante los primeros cinco meses de este año.

Ambas partes se han acusado de cometer crímenes de guerra, incluyendo ataques indiscriminados a civiles. Las FAR han sido acusadas particularmente de violencia sexual automática, saqueos y atrocidades masivas.