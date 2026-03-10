Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Irán ataca objetivos en Israel -

Irán afirmó este martes que "las fuerzas terrestres del ejército, utilizando drones de ataque, golpearon un centro militar en Haifa y el centro de recepción de información de satélites espías" en Israel.

- "Ojo por ojo" -

El presidente del Parlamento iraní, el influyente Mohammad Baqer Qalibaf, prometió una respuesta "ojo por ojo, diente por diente" a cualquier ataque contra la infraestructura del país.

"Que el enemigo sepa que, haga lo que haga, habrá sin duda una respuesta proporcional e inmediata", escribió en X.

- Expertos ucranianos en drones -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que enviará expertos militares esta semana a Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, con el objetivo de compartir su experiencia en el derribo de drones iraníes.

- 30 detenidos por espionaje en Irán -

Treinta personas fueron detenidas en Irán por presunto espionaje, entre ellas un extranjero, cuya nacionalidad no fue revelada, que "espiaba para dos países del Golfo, en nombre del enemigo estadounidense-sionista", anunció el Ministerio de Inteligencia iraní.

- Reservas estratégicas -

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) convocó una "reunión extraordinaria" de sus países miembros para evaluar si deciden recurrir a las reservas estratégicas para frenar la subida de los precios del petróleo.

Su director, Fatih Birol, afirmó que, además de "los retos que plantea el tránsito por el estrecho de Ormuz, la producción de petróleo se redujo considerablemente".

- EEUU promete el día "más intenso" de bombardeos -

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que los ataques contra Irán se intensificarán este martes, con los bombardeos más fuertes desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero.

"Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán", declaró Hegseth en una conferencia de prensa en el Pentágono.

- "¡Cuídese de no ser eliminado!" -

El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, afirmó que no tienen miedo a las "amenazas vacías" del presidente estadounidense Donald Trump, que prometió golpear "muy duro" a Teherán si bloquean el tráfico petrolero por el estrecho de Ormuz.

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", publicó Larijani en X.

- Explosiones en Doha -

Periodistas de AFP escucharon explosiones en Doha, la capital de Catar, donde las autoridades informaron de la interceptación de un misil e instaron a la población a quedarse en casa y alejarse de las ventanas.

- Nuevos bombardeos sobre Teherán -

Un periodista de AFP reportó fuertes explosiones en el centro de Teherán, y medios iraníes dieron cuenta de detonaciones en varios puntos de la capital.

El ejército israelí anunció que lanzó una nueva "ola de bombardeos" contra Irán.

- Bombardeos israelés en Beirut y Tiro -

El ejército israelí bombardeó los suburbios de Beirut y las inmediaciones de la ciudad costera libanesa de Tiro, según fuentes israelíes y libanesas, en el marco de su campaña contra el grupo libanés proiraní Hezbolá.

- Más de 100.000 desplazados en Líbano en un día -

Naciones Unidas calcula que más de 100.000 personas se han visto obligadas a desplazarse dentro de Líbano en apenas 24 horas.

- Consecuencias "catastróficas" en el mercado petrolero -

El presidente de la petrolera saudita Aramco, Amin H. Nasser, advirtió que "cuanto más dure" la guerra, "más catastróficas serán las consecuencias para los mercados petroleros mundiales" y "para la economía global".

En la misma línea, la cancillería de Catar advirtió que los ataques contra infraestructuras energéticas sientan "un peligroso precedente" y "tendrán repercusiones en todo el mundo".

- El petróleo cede, pero sigue en niveles altos -

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, retrocedía 6,2% hasta los 88,94 dólares. El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, perdía 6,8% hasta los 92,20 dólares por barril.

El contraste es fuerte respecto al lunes, cuando los precios rozaron los 120 dólares el barril en los mercados asiáticos, con subidas de más del 30%.

- "Aún no hemos terminado" -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su ataque está "rompiendo los huesos" al régimen iraní. Pero "aún no hemos terminado", advirtió.

- Misiles Patriot en Turquía -

El Ministerio de Defensa turco anunció el despliegue de un sistema de defensa antiaéreo Patriot en el centro del país, un día después de la interceptación por la OTAN de un segundo misil lanzado desde Irán.

- "El tiempo que sea necesario" -

El canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que están preparados para continuar los ataques con misiles "el tiempo que sea necesario" y descartó dialogar con Washington para terminar la guerra.