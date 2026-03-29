Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Israel asegura acceso de Patriarca Latino a Iglesia del Santo Sepulcro -

Israel afirmó el lunes que el Patriarca Latino de Jerusalén tendrá acceso inmediato a la iglesia del Santo Sepulcro, luego de que la policía le impidiera celebrar allí la misa del Domingo de Ramos al alegar motivos de seguridad.

- Parlamento israelí aprueba fuerte aumento en gasto de defensa -

El Parlamento de Israel aprobó a primera hora del lunes el presupuesto de 2026, que incluye un importante aumento del gasto militar mientras el país sigue involucrado en guerras en varios frentes.

El presupuesto total previsto para 2026 alcanza aproximadamente 850.000 millones de séquel, o 270.000 millones de dólares, incluyendo más de 30.000 millones de séquel (10.000 millones de dólares) adicionales para el Ministerio de Defensa.

- Muere un casco azul en el sur de Líbano -

La Fuerza de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) anunció este lunes la muerte de uno de sus cascos azules después de que un proyectil alcanzara una de sus posiciones en el sur del país.

- Ataque iraní en Kuwait mata un trabajador indio -

Un bombardeo iraní contra una planta eléctrica en Kuwait mató a un trabajador indio y daño un edificio en el sitio, informó el lunes el Ministerio de Electricidad del país del Golfo.

- Irán afirma que atacó un complejo industrial en Israel -

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que atacaron con misiles balísticos un complejo industrial en el sur de Israel, en respuesta "a los ataques del eje estadounidense-sionista a centros industriales" en el país.

Más temprano, el ejército israelí afirmó que lanzó un ataque contra una planta en Teherán donde el Ministerio de Defensa de Irán produce componentes clave para la fabricación de misiles balísticos.

- Cortes de energía en Teherán y norte de Irán -

El Ministerio de Energía de Irán reportó apagones en Teherán, la región circundante y la provincia de Alborz este domingo tras "ataques contra instalaciones eléctricas".

Un periodista de AFP informó previamente sobre una serie de explosiones que habían golpearon el norte de Teherán. Una columna de humo se elevaba desde el lugar de uno de los bombardeos.

- Jamenei agradece a Irak en un mensaje escrito -

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, agradeció en un mensaje escrito al pueblo iraquí su apoyo en la guerra contra Estados Unidos e Israel, informó una agencia iraní, en medio de las especulaciones sobre su estado de salud.

Jamenei "expresó su agradecimiento a la máxima autoridad religiosa (en Irak) y al pueblo iraquí por su clara postura contra la agresión a Irán y su apoyo a nuestro país", informó ISNA, refiriéndose al gran ayatolá Ali Sistani, con sede en Irak, una de las figuras más veneradas del islam chiita.

- Más de 1.200 muertos en Líbano en ataques israelíes -

Los ataques israelíes en Líbano provocaron 1.238 muertos desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, incluidos 124 niños, y dejaron más de 3.500 heridos, informó el domingo el Ministerio de Salud.

La autoridad indicó que más de un millón de personas fueron desplazadas por los bombardeos y las órdenes de expulsión del ejército israelí.

- La inflación de Irán se dispara a 50,6% -

La tasa anual de inflación de Irán se aceleró al 50,6% a mediados de marzo, tres puntos porcentuales más que el mes anterior, informó el centro oficial de estadísticas iraní.

- Israel ordena "expandir" la zona de seguridad en Líbano -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a los militares "expandir" la zona de seguridad en Líbano.

"En Líbano, acabo de ordenar a los militares de expandir la zona de seguridad existente", dijo Netanyahu en un mensaje en video, en el que afirmó que el objetivo es "neutralizar de forma definitiva la amenaza de una invasión" de combatientes de Hezbolá y mantener el fuego de misiles antitanque alejado de su frontera.

- Diez militares heridos en Kuwait -

Las Fuerzas Armadas de Kuwait informaron que diez militares resultaron heridos en un ataque que tuvo como objetivo uno de sus campamentos.

- Universidad de Isfahán afirma que fue bombardeada -

La Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro de Irán, afirmó que fue golpeada por un bombardeo de Estados Unidos e Israel, reportó la agencia iraní Fars.

Los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron con atacar las universidades estadounidenses en Oriente Medio, tras haber informado de la destrucción de dos universidades en Irán por bombardeos estadounidenses e israelíes.

La Universidad Americana de Beirut anunció que funcionará de forma remota en los próximos dos días como "precaución" tras las amenazas de Irán.

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