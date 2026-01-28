Ucrania llama a los europeos a actuar "físicamente" contra los petroleros rusos

Ucrania llamó el miércoles a la Unión Europea (UE) a no tener "miedo" y actuar "físicamente" contra la flota fantasma que transporta el petróleo de Rusia y puso como ejemplo los petroleros vinculados al crudo venezolano incautados por Estados Unidos.

De visita en Berlín, primera etapa de una gira para la elaboración de nuevas sanciones de la UE contra Rusia, un representante especial de la presidencia ucraniana, Vladislav Vlasiuk, también dijo que los componentes occidentales hallados en el armamento ruso prueban que Moscú elude las sanciones.

Añadió que solo una presión creciente sobre Rusia "ayudará" a las negociaciones a "poner fin a esta guerra".

Según él, la flota fantasma rusa transportó la misma cantidad de petróleo en 2025 que el año anterior, y desempeña un papel clave para financiar la guerra.

"Si algunos países de la UE comenzaran a detener físicamente esos barcos, puedo prometerles que no pasará nada, pues los rusos no son tan temibles como quieren hacer creer. No tengan miedo, trabajemos", puntualizó.

"Apreciamos las recientes acciones del gobierno estadounidense con seis o siete petroleros, algunos relacionados con Rusia. Consideramos que es un medio muy eficaz aplicar las sanciones", agregó el responsable ucraniano refiriéndose a barcos relacionados con Venezuela.