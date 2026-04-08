Ucrania elogia la "firmeza" de EEUU tras el acuerdo con Irán y pide presionar a Rusia

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores elogió este miércoles la "firmeza" de Estados Unidos tras el acuerdo de alto al fuego con Irán y pidió a Washington que presione a Rusia para poner fin a más de cuatro años de guerra.

"La firmeza estadounidense da resultados. Consideramos que ha llegado el momento de mostrar suficiente firmeza para obligar a Moscú a aceptar un alto el fuego y poner fin a su guerra contra Ucrania", declaró Andrii Sibiga en X.

Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, indicó que los militares ucranianos enviados a Oriente Medio por su experiencia en la lucha contra drones de diseño iraní continuarán su labor en la región, tras el acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

"Los equipos de expertos militares ucranianos seguirán trabajando en la región para contribuir al desarrollo adicional de las capacidades de seguridad", declaró Zelenski.

Ucrania envió en marzo a unos 200 expertos en drones a Oriente Medio para ayudar a sus aliados en la región a interceptar los drones iraníes.