Turquía detiene a decenas de manifestantes que protestaban contra la represión LGTB+

Decenas de personas que protestaban contra la represión de las personas LGTB+ en curso en Turquía fueron detenidas este martes en Estambul, constataron periodistas de AFP en el lugar.

Los manifestantes reunidos ante el Palacio de Justicia de Caglayan, en la orilla europea de Estambul, fueron rodeados y posteriormente detenidos por la policía turca después de negarse a dispersarse.

"¡Viva la lucha por la libertad!", "¡A pesar del odio, viva la vida!", "¡Liberen inmediatamente a los detenidos!", corearon los manifestantes, que sostenían una pancarta en la que se podía leer "Ser LGBT+ y organizarse no es un delito".

"Mientras tantos delitos graves quedan impunes, el Gobierno lleva a cabo ahora operaciones contra activistas LGTB+. Estas personas no han cometido otro delito que ser quienes son y defender sus derechos o los de los demás", dijo a la AFP Zeynep, una manifestante de 44 años que se negó a dar su nombre completo.

El partido prokurdo DEM, esencial en el proceso de paz entre Ankara y los combatientes kurdos del PKK, denunció la redada contra personas LGBT+.

"El lenguaje de la paz no puede ir acompañado de la represión", escribió el DEM en la red social X.

El domingo decenas de personas fueron detenidas por la policía turca en bares gays y en los domicilios de activistas LGTB+, por "obscenidad", "ayuda a la prostitución" o "vínculos financieros con el extranjero".

Además, numerosas cuentas en redes sociales fueron bloqueadas en el marco de unas operaciones denominadas "Mi familia está a salvo".

El ministro turco de Justicia, Akin Gürlek, prometió continuar esta campaña, haciendo oídos sordos a las preocupaciones, entre ellas de la Unión Europea.

La homosexualidad no está penalizada en Turquía pero la homofobia está extendida hasta las más altas esferas del Estado.