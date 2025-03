Turquía confirma la detención de un periodista sueco acusado de "terrorismo"

El periodista sueco Joakim Medin, detenido en Estambul, está acusado de "terrorismo" y de "insulto al presidente" turco Recep Tayyip Erdogan, indicó este domingo el gobierno de Turquía.

"Buscado por los crímenes de 'pertenencia a una organización terrorista armada' y de 'insulto al presidente', el individuo fue arrestado cuando llegó al aeropuerto de Estambul el 27 de marzo de 2025 y encarcelado el 28 de marzo", precisó el centro de lucha contra la desinformación del gobierno turco.

"La orden de arresto no tiene nada que ver con actividades periodísticas", precisó la fuente, agregando que Medin había participado en una manifestación del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en Estocolmo.

El PKK es considerado como una organización terrorista en Turquía y por sus aliados occidentales.

Joakim Medin es acusado de haber participado el "11 de enero de 2023 en una manifestación organizada por los partidarios de la organización terrorista PKK/KCK en Estocolmo", durante la cual se quemó una marioneta con la cara de Erdogan.

"La oficina de investigación de crímenes Terroristas de la Fiscalía General de Ankara abrió una investigación sobre el incidente del 13 de enero de 2023" contra "15 sospechosos, entre ellos Medin",indicó la fuente.

También se acusa al reportero de "facilitar contactos entre la organización terrorista PKK/KCK y la prensa".

Desde la detención del alcalde Estambul y líder de la oposición turca, Ekrem Imamoglu, el 19 de marzo, un periodista de la BBC fue expulsado y al menos diez periodistas turcos fueron detenidos.

La detención de Imamoglu generó un amplio movimiento de protesta en Turquía, donde cientos de miles de personas manifestaron el sábado pidiendo su liberación.

Según Andreas Gustavsson, editor jefe del periódico sueco que emplea a Medin, Dagens ETC, "estas acusaciones son absurdas"."Ejercer el periodismo no debería ser delito, los hechos no son un insulto", dijo a AFP.

Por su parte la ministra sueca de Exteriores, Maria Malmer Stenegard, aseguró que su liberación es una "prioridad absoluta" para el gobierno.