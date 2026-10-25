Trump vota de manera anticipada para las elecciones de mitad de mandato en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, votó de manera anticipada en Florida el sábado para las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que su Partido Republicano lucha por mantener el control del Congreso.

Trump y su esposa, Melania, emitieron sus votos antes de una aparición del presidente en un mitin de campaña en el estado sureño de Georgia.

Consultado por la prensa sobre la corrupción como uno de las principales preocupaciones de los votantes, Trump aseguró que los republicanos estaban "firmes en sus convicciones" al respecto.

"Deberían fijarse en la verdadera corrupción, es corrupción demócrata", dijo en su puesto de votación en Palm Beach, cerca de su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El multimillonario republicano lanzó el sábado nuevas acusaciones sobre el supuesto fraude masivo -del que no ha prensetado pruebas- en las presidenciales de 2020, al asegurar que existirían papeletas inválidas en Los Ángeles, una ciudad de amplia mayoría demócrata.

A diez días de las elecciones de mitad de mandato, que suelen ser desfavorables para el partido en la Casa Blanca, Trump enfrenta encuestas que pronostican que su partido perdería el control de la Cámara de Representantes e, incluso, del Senado.

Sin mayorías en el Congreso, el octogenario presidente se encontraría sin margen de maniobra para impulsar su agenda legislativa durante sus últimos dos años en la Oficina Oval.

También podría afrontar numerosas investigaciones impulsadas por los demócratas en el Congreso, que han manifestado su intención de estudiar los negocios del presidente y su círculo íntimo, a través de la empresa de la familia Trump, desde su regreso a la Casa Blanca.