Trump ordena cambiar el nombre del lago Ontario a lago "América"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este jueves su disputa con Canadá al ordenar que el lago Ontario, compartido por ambos países, pase a llamarse lago "América".

Trump firmó una orden ejecutiva sobre el cambio de nombre en la Casa Blanca, en una nueva provocación a Canadá en momentos en que ambos vecinos norteamericanos se hunden en una guerra comercial.

"Vamos a cambiar el nombre del lago Ontario a lago América con efecto inmediato", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

"Sabemos que Estados Unidos está cambiando. Sus relaciones comerciales, sus políticas exteriores, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos (nombres de ríos, lagos, etc)", respondió desde su cuenta en X el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

"Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: ayer, hoy y siempre", agregó.

Detrás del escritorio de Trump había dos mapas de la frontera entre Estados Unidos y Canadá: uno con las palabras "lago América" en rojo sobre el lago y el otro con el encabezado "Haciendo que los Grandes Lagos sean aún más grandes".

"Ontario", que también se refiere a una provincia canadiense, es un nombre de origen indígena.

Carney explicó en X que el nombre proviene de una palabra Huron, "ontari'io", que significa "el lago es hermoso, el lago es grande".

Cuando le preguntaron por qué castigaba a un aliado en lugar de a los adversarios de Estados Unidos, Trump respondió: "Los funcionarios canadienses nos han tratado muy mal. Son gente desagradable".

El lago Ontario -el más pequeño de los cinco Grandes Lagos por su superficie- limita con la provincia canadiense del mismo nombre y el estado de Nueva York.

- "Nos falta un océano" -

Canadienses y estadounidenses han criticado el decreto firmado por el republicano. "Es típico de Trump. Él acosa, provoca y molesta", dijo Mark Weicker, un habitante de Kitchener, una ciudad en el sur de Ontario.

Y para Megan Smith, originaria de Nueva Jersey, en Estados Unidos, la orden "solo lo hace quedar como un idiota".

El intento de cambio de nombre se da días después del fracaso de las negociaciones comerciales entre Washington y Ottawa a última hora del viernes pasado.

Al día siguiente entraron en vigor nuevos aranceles estadounidenses a las importaciones desde Canadá. El martes pasado, Canadá respondió con nuevas tasas aduaneras.

"La gente a menudo me pregunta: '¿Con quién es más difícil negociar en materia comercial?'. Y yo digo: 'Canadá. Son los peores para comerciar'", añadió Trump en la Oficina Oval.

El cambio de nombre del lago Ontario emula la modificación unilateral que Trump hizo del nombre del golfo de México, que pasó a llamar golfo de América, el primer día de su nuevo mandato, en enero de 2025.

México ha rechazado cualquier intento de cambiarle el nombre y este carece de reconocimiento internacional.

Este jueves, Trump también insinuó la posibilidad de cambiar el nombre de los océanos que bordean Estados Unidos.

"Tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora lo único que nos falta es un océano. Por eso, tal vez tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos ambos", afirmó.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha publicado mapas en los que Canadá, Groenlandia e incluso el estrecho de Ormuz aparecen como territorios estadounidenses.