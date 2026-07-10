Trump mantiene que el alto al fuego ha "terminado" pero acepta seguir conversando con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este viernes que aceptó seguir conversando con Irán pero reiteró que dio por "terminado" el alto al fuego que llevaba en vigor desde abril debido a los ataques cruzados de esta semana.

Al mismo tiempo, una delegación de Catar, país mediador en el conflicto, llegó este viernes a Teherán para unas reuniones, informó un medio local iraní.

Irán y Estados Unidos reanudaron los ataques el martes con unos bombardeos mutuos en Oriente Medio que fueron los de mayor envergadura desde que el 17 de junio se firmó un memorando de acuerdo que ratificaba el cese el fuego alcanzado en abril.

"Irán nos ha pedido que continuemos las 'conversaciones'. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego SE HA TERMINADO", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario ya había declarado el fin de la tregua el miércoles, cuando tachó a los dirigentes iraníes de "locos", afirmando que "es una pérdida de tiempo tratar con ellos". Aún así, dejó la puerta abierta a que su equipo continúe negociando.

Estados Unidos bombardeó Irán dos noches seguidas tras haber acusado a Teherán de unos ataques contra tres barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para el suministro de hidrocarburos que se ha vuelto un elemento clave en el conflicto.

En respuesta, las fuerzas iraníes atacaron a varios países del Golfo: Kuwait, donde una persona resultó herida; Baréin y Catar.

Un repunte de las tensiones que coincidió con los funerales del exguía supremo iraní Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero, en el primer día de los bombardeos israelo-estadounidenses que desencadenaron la guerra.

- "Lenguaje de la diplomacia" -

Aunque Irán dijo que había lanzado ataques contra activos estadounidenses en Catar y el estado del Golfo acusó a Teherán de atacar uno de sus petroleros en el estrecho de Ormuz, Doha respaldó el viernes la continuación de la vía diplomática.

La agencia iraní Tasnim afirmó que la delegación catarí se encontraba en Teherán para "tratar de reforzar el papel de Catar como mediador tras los acontecimientos del martes", cuando Doha condenó a Teherán por lo que calificó de "agresión inaceptable" contra uno de sus buques. Irán negó la acusación.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que también ha estado mediando en el conflicto, mantuvo el viernes una llamada con el emir de Catar para tratar la reciente escalada, según indicó su oficina en un comunicado.

Sin embargo, el principal negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, adoptó un tono desafiante.

"Poner fin a la guerra es una prioridad para los países del mundo, pero todos deben saber que esta confrontación nunca terminará con la rendición de Irán", declaró, según la agencia de noticias ISNA.

Los iraníes están "plenamente preparados para defendernos", agregó.

- Canciller iraní en Omán -

La guerra comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una masiva ola de ataques sorpresa contra Irán, en los que murieron varios de los principales líderes de Teherán, incluido el líder supremo Alí Jamenei.

Irán respondió con el cierre en la práctica del estrecho de Ormuz. También lanzó ataques contra Israel y objetivos de interés estadounidense en el Golfo.

La guerra también llegó a Líbano después de que el grupo proiraní Hezbolá lanzara cohetes a Israel.

La guerra tomó una pausa con el acuerdo del cese al fuego el 8 de abril entre Washington y Teherán. Pero desde entonces ha habido brotes esporádicos de violencia.

La agencia estatal libanesa dijo que un ataque israelí en el sur del país mató a un joven el viernes.

Teherán insiste en que debe controlar el estrecho de Ormuz y ha expresado su deseo de cobrar tarifas a los barcos que transiten por el corredor marítimo.

Por el estrecho, que compromete aguas territoriales de Omán e Irán, transita una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo en tiempos normales. Bajo leyes internacionales, ninguno de los dos países puede bloquear el paso o cobrar peajes.

El canciller iraní, Abás Araqchi, viajará a Omán el sábado para mantener conversaciones sobre el estrecho, dijo la agencia estatal de noticias iraní.

Aunque para el viernes en la noche no habían ocurrido nuevos ataques, Irán reiteró su determinación de responder si es atacado.