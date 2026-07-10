El Tapiz de Bayeux llega a Londres tras un traslado épico desde Francia

El Tapiz de Bayeux llegó este viernes al Museo Británico de Londres, donde permanecerá un año, tras un traslado histórico y bajo estricta vigilancia para proteger esta frágil obra del siglo XI.

Este bordado de lana sobre un lienzo de lino, de casi 70 metros de largo, que describe la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador en 1066, partió el jueves a última hora del día de Bayeux, en el oeste de Francia.

“Es un momento único, fruto de un trabajo incansable y de una planificación minuciosa”, declaró a la AFP el director del museo, Nicholas Cullinan, tras recibir, hacia las 03H00 (02H00 GMT), el tapiz. Se exhibirá del 10 de septiembre de 2026 al 11 de julio de 2027.

La fecha del traslado se mantuvo en secreto. El tapiz viajó en un doble contenedor especialmente diseñado para reducir las vibraciones durante su transporte en camión hacia el Reino Unido, escoltado por las fuerzas de seguridad.

El traslado fue financiado por el Reino Unido por un importe no revelado.

Algunos expertos y defensores del patrimonio en Francia temían que el viaje causara un deterioro irreversible en una obra ya debilitada por 30 desgarros sin estabilizar y casi 10.000 agujeros.

A finales de 2021, un estudio realizado por expertos advirtió de los “riesgos adicionales” que un trayecto de más de una hora supondría para este bordado tan fino como el encaje.

Delphine Christophe, directora de Patrimonio y Arquitectura del Ministerio de Cultura francés, que se encontraba en el convoy detrás del camión que transportaba el tapiz, aseguró que el traslado ha “transcurrido muy bien”.

El presidente francés Emmanuel Macron anunció este préstamo sin precedentes en julio de 2025 para “revitalizar la relación cultural” con el Reino Unido, diez años después del Brexit.

“Sigamos construyendo el futuro de este vínculo entre las dos orillas del Canal de la Mancha”, escribió Macron en un artículo publicado el viernes en el diario The Times.

Como se trata de una obra inacabada, Macron considera que hay que “escribir el próximo capítulo, con un espíritu de respeto, confianza y alianza renovada”.