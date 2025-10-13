Trump dijo durante la cumbre de Gaza que la primera ministra italiana es "bella"

El presidente estadounidense Donald Trump elogió la belleza de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, única mujer entre los dirigentes presentes en la cumbre de Gaza en Egipto este lunes.

"No tengo derecho a decirlo, porque habitualmente puede significar el fin de la carrera política si uno lo dice, pero ella es una mujer bella", dijo en su discurso el mandatario estadounidense que copresidió la conferencia cuyo objetivo era garantizar el acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza.

En la foto oficial del evento, donde se congregaron unos 30 dignatarios provenientes del mundo entero, la dirigente italiana de 48 años fue la única mujer.

Trump dudó y luego dijo: "Me arriesgo", buscando la mirada de Meloni.

"¿Dónde está? ¿No le molesta si digo que es bella? Porque es cierto", afirmó el mandatario de 79 años, que se ha casado tres veces.

"Ella es muy respetada en Italia. Es una política muy exitosa", añadió Trump.

De pie justo detrás de él, la jefa de Gobierno se limitó a sonreír.

Trump es conocido por sus expresiones sexistas, a veces muy crudas, sin que ello haya afectado su carrera política.

En 2016 fue elegido por primera vez presidente, un mes después de la publicación de un video donde presumía de usar su fama para "agarrar" a las mujeres por los genitales.