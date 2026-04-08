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Trump dice a la AFP que el cese al fuego es una "victoria total y completa" para EEUU

Trump dice a la AFP que el cese al fuego es una victoria total y completa para EEUU
El presidente estadounidense, Donald Trump, habló con la AFP en una breve entrevista telefónica poco después del anuncio de una tregua con Irán Brendan SMIALOWSKI
AFP
08 de abril de 2026

El presidente Donald Trump dijo a la AFP el martes que Estados Unidos obtuvo una "victoria total y completa" después de acordar un cese al fuego de dos semanas con Irán.

"Victoria total y completa. 100%. Sin dudas", dijo Trump en una breve entrevista telefónica poco después del anuncio de la tregua.

El líder estadounidense no dijo si volvería a sus amenazas originales de atacar los puentes y las plantas de energía civiles si el acuerdo fracasa.

"Lo tendrán que ver", dijo a la AFP.

"Eso quedará perfectamente controlado o yo no habría llegado a un acuerdo", respondió sobre lo que ocurrirá con el uranio enriquecido de Irán.

Trump agregó que cree que China ayudó a llevar a Irán a la mesa de negociaciones. "Escuché que sí", dijo.

Está previsto que Trump viaje a Pekín en mayo para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.

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