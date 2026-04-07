Trump acusado de "loco" por sus amenazas apocalípticas a Irán

Donald Trump no es precisamente ajeno al lenguaje provocador. Sin embargo, su amenaza de aniquilar la civilización iraní, junto con otros comentarios intimidatorios recientes, han llevado a sus críticos a cuestionar la salud mental del presidente estadounidense.

El mandatario de mayor edad en la historia de Estados Unidos ha intensificado su retórica apocalíptica a medida que crece su frustración ante la negativa de Teherán a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Incluso algunos de sus antiguos aliados han pedido la destitución del republicano de 79 años, tras una serie de publicaciones en redes sociales particularmente extravagantes y, en ocasiones, plagadas de exabruptos.

El mundo se pregunta ahora si Trump cumplirá su amenaza una vez que expire el plazo que fijó para el martes por la noche exigiendo a Irán la reapertura del estrecho de Ormuz, o si, por el contrario, dará marcha atrás, tal como ha hecho con frecuencia en otras oportunidades.

"Una civilización entera desaparecerá esta noche, para no volver jamás. No deseo que eso ocurra, pero es probable que suceda", publicó Trump en su red social Truth Social apenas 12 horas antes de que venciera el plazo.

Ante la creciente alarma mundial, la Casa Blanca se vio obligada a desmentir las especulaciones de que dicha declaración —así como los comentarios del vicepresidente J.D. Vance sobre la existencia de "herramientas en nuestro arsenal que, hasta ahora, hemos decidido no utilizar"— implicaban que Trump estaba dispuesto a recurrir a las armas nucleares.

En el pasado, el exmagnate inmobiliario neoyorquino ha alardeado a menudo de un estilo de negociación basado en posturas maximalistas, con el fin de obtener mayores concesiones en cualquier acuerdo.

"Realmente parece estar un poco más desequilibrado que en el pasado", dijo a la AFP Peter Loge, director de la Escuela de Medios de la Universidad George Washington.

No obstante, "esto encaja dentro de un patrón más amplio de bravuconería por parte de Trump", añadió.

"Mi pronóstico es que, a medida que nos acerquemos a un nuevo plazo —uno más en una larga serie de ultimátums—, el presidente declarará la victoria y dirá: 'He logrado sentar a Irán en la mesa de negociaciones; les concederé dos semanas más'".

"Y así, dentro de un par de semanas, volveremos a ver la misma película".

— "Maldad y locura" —

Incluso para los desinhibidos estándares de Trump, quien ha ejercido como 45º y 47º comandante en jefe de las fuerzas armadas estadounidenses, el lenguaje empleado en los últimos días ha resultado marcadamente impropio de un presidente.

"Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno", dijo en Truth Social la mañana del Domingo de Pascua.

Trump se mostró apenas un poco más comedido en una serie de interacciones con los medios de comunicación el lunes en la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en la Casa Blanca.

Rodeado de cientos de niños y flanqueado por un conejo de Pascua gigante y por la primera dama, Melania Trump, el presidente negó que atacar las centrales eléctricas y la infraestructura civil de Irán constituyera un crimen de guerra.

Su lenguaje extremo ha provocado que una oleada de críticos pongan en duda la cordura de Trump.

"No podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura", afirmó en la red social X la excongresista de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, quien rompió con Trump el año pasado.

Antiguos fieles, entre ellos Greene, se han sumado a los demócratas para exigir que el gabinete de Trump invoque la 25ª Enmienda, que contempla la transferencia del poder en caso de que un presidente se vea incapacitado para gobernar, especialmente por motivos de salud.

El presentador de televisión de derecha Tucker Carlson calificó los comentarios de Trump del Domingo de Pascua como el "primer paso hacia una guerra nuclear". Y el exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, lo tildó de "loco" y abogó por su destitución.

Por su parte, el ex candidato demócrata a la vicepresidencia Tim Walz declaró que "el presidente ha perdido la cabeza".

Sin embargo, el propio Trump restó importancia a las preguntas sobre su salud mental cuando un periodista de la agencia AFP le planteó el tema durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el lunes.

"No he oído nada al respecto", respondió Trump ante la pregunta sobre quienes sostienen que su estado mental debería ser examinado a raíz de su comentario sobre los "bastardos locos".