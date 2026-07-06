Supertifón Bavi provoca "grandes daños" tras paso por islas estadounidenses

El supertifón Bavi, con una fuerza equivalente a un huracán categoría 5, embistió el lunes los territorios estadounidenses de las islas Marianas del Norte y Guam, en el Pacífico, donde las autoridades recibieron reportes de "grandes daños".

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos indicó que la totalidad de la isla de Rota, la más meridional de las Marianas del Norte, se encontraba en el ojo del tifón, el cual se alejaba "muy lentamente" hacia el oeste.

Pero el conjunto de islas, situado a unos 9.600 kilómetros al oeste del territorio continental de Estados Unidos, aún soportaban a mediodía intensos vientos y aguaceros que obligaron a los pobladores a permanecer en casa.

Cuando el ciclón tocó tierra la mañana del lunes, el NWS urgió a los 1.500 habitantes de Rota "trasladarse inmediatamente al interior o un refugio YA".

Autoridades de Rota, a menos de 80 kilómetros al norte de Guam, recibieron reportes de "grandes daños", que no pudieron cuantificar debido a las dificultades con las comunicaciones.

"Estamos aguantando. Estamos enfrentando aquí fuertes vientos e inundaciones", declaró Lou Rosario, portavoz del centro operativo de la alcaldía de Rota.

"Algunas personas han reportado grandes daños", agregó.

Según Rosario, los servicios de telefonía móvil se cayeron debido al colapso de una torre de transmisión.

El supertifón llegó a tener ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones, en Hawái.

La isla de Tinian, el norte de Guam y el sur de Saipan experimentaron vientos equivalentes a un huracán de categoría uno.

- "Casi todos los árboles se partirán" -

El ciclón desató vientos extremadamente fuertes y lluvia torrencial en otras partes de las Islas Marianas del Norte y al cercano territorio estadounidense de Guam, que en conjunto albergan a unas 210.000 personas.

Las autoridades de Guam advirtieron que la isla podría recibir entre 20 y 30 centímetros de lluvia, con posibles inundaciones.

Este grupo de islas ya había sido golpeado en abril por otro supertifón, Sinlaku, que causó una devastación generalizada, arrancando techos, derribando árboles y dejando a decenas de miles de personas sin electricidad.

En 2023 otro ciclón, Mawar, el más grande en décadas, provocó enormes daños.

Antes, el NWS había señalado que un impacto directo sobre Rota haría que la mayor parte de la isla fuera "inhabitable durante semanas, quizá más tiempo. Muchas viviendas que no son de concreto ni reforzadas serán destruidas, con la pérdida total del techo y el colapso de las paredes".

"Casi todos los árboles se partirán o serán arrancados de raíz y los postes de electricidad caerán. Los árboles y postes caídos aislarán las zonas residenciales. Los cortes de energía durarán semanas y posiblemente meses", agregó.