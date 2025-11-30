Sube a 146 el número de muertos por el incendio en Hong Kong

El balance de muertos del gigantesco incendio que arrasó esta semana un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong subió a 146, informó este domingo un representante de la policía.

"A las 16H00 (08H00 GMT), el último recuento de víctimas mortales asciende a 146. No podemos descartar la posibilidad de que haya más fallecidos", declaró el representante de la policía Tsang Shuk-yin en una rueda de prensa.

El balance de víctimas se actualizó tras inspeccionar tres torres más de las ocho que conforman el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po.

El incendio se declaró el miércoles por la tarde por causas aún desconocidas, al parecer en las redes de protección que cubrían la obra de renovación del complejo y que servían para proteger del polvo y de la caída de objetos.

El fuego se propagó rápidamente a las demás torres, favorecido, según las primeras hipótesis, por las redes, los paneles de espuma y el bambú que se usa en Hong Kong en lugar de metal para los andamios.