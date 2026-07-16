Sube a más de 4.800 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

El balance por el doble terremoto que golpeó a Venezuela subió a más 4.800 fallecidos, informó el miércoles el gobierno, mientras una gran cantidad de familias viven en precarias condiciones en campamentos luego de perder sus hogares.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio provocaron hasta ahora la muerte de 4.829 personas, según el reporte diario que publica en su cuenta de Telegram, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

En La Guaira, un estado vecino de Caracas y el más golpeado por el desastre, rescatistas y familiares siguen cavando para encontrar los cuerpos de personas fallecidas que están bajo los escombros de edificios derrumbados.

Al menos 20.857 personas viven hacinadas en campamentos que en muchos casos carecen de suficiente agua y baños portátiles. Médicos desplegados en hospitales de campaña de la zona tratan de impedir que se propaguen enfermedades respiratorias e intestinales.

La cifra de personas heridas se mantiene en 16.740, de acuerdo con el reporte. Rodríguez dijo el fin de semana que la mayoría de los lesionados fueron dados de alta.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero según la ONU esa cifra podría llegar hasta los 50.000, en lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina.

El desastre afectó más de 800 edificios, de los cuales 190 colapsaron.