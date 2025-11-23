Sube a 90 el saldo de muertos por las inundaciones en Vietnam

El saldo de muertes por las inundaciones en Vietnam subió a 90 con 12 personas aún desaparecidas, informó el domingo el Ministerio del Medioambiente, tras varios días de intensas lluvias y deslizamientos.

Más de 60 de los muertos desde el 16 de noviembre se registraron en la montañosa provincia central de Dak Lak, donde decenas de miles de hogares quedaron inundados, señaló el ministerio en un comunicado.

El centro-sur de Vietnam ha sido azotado por intensas lluvias desde finales de octubre.

Varias localidades permanecían aisladas el domingo debido a las inundaciones o deslizamientos.

En el mercado de la ciudad costera de Tuy Hoa, en la provincia central de Phu Yen, la crecida del domingo ya se había retirado, pero algunos sombreros, bolsos y zapatos que vende Vo Huu Du, de 40 años, aún estaban empapados o cubiertos de barro.

"Mis productos parecen un enorme desastre empapado", declaró a AFP.

Antes, bastaba con colocar el tenderete a cinco centímetros del suelo para protegerlos de las inundaciones, pero ahora ya no es así. "Hoy, el agua alcanzó más de un metro de altura" y "todos los vendedores" se vieron afectados, "no solo yo", constató.

Más de 129.000 casas y negocios permanecen sin electricidad, luego de que más de un millón de usuarios quedaron sin energía la semana pasada.

El Ministerio del Medioambiente calculó el domingo pérdidas económicas por valor de 343 millones de dólares debido a las inundaciones y deslizamientos en cinco provincias.

Más de 80.000 hectáreas de arrozales y otros cultivos resultaron dañadas, mientras que más de 3,2 millones de aves de corral y cabezas de ganado murieron o fueron arrastradas por las inundaciones.

El país del sudeste asiático es propenso a lluvias intensas entre junio y septiembre, fenómenos que según científicos se han visto agravados por el cambio climático provocado por los seres humanos.