Sube a 32 el balance de muertos en el incendio de un bar en Bangkok

El balance del incendio que arrasó un bar el domingo en Bangkok subió a 32 muertos, indicaron el miércoles las autoridades, una tragedia tras la cual el gobierno ha afirmado querer regular más estrictamente los locales nocturnos de Tailandia.

Decenas de personas quedaron atrapadas entre las llamas y el humo durante un concierto en el establecimiento Rong Beer Na Lat Phrao, en el norte de la capital tailandesa.

El balance inicial era de 27 fallecidos, pero varios heridos murieron desde entonces, lo que eleva el nuevo saldo a 32, según la oficina del distrito de Chatuchak.

El incendio dejó más de 70 heridos, de los cuales 15 seguían en estado grave el miércoles por la mañana, agregó.

Los investigadores tratan de determinar la causa del incidente y se centran en la accesibilidad de las salidas de emergencia, ya que muchos de los cuerpos se encontraron al fondo del bar, cerca de los baños.

En un video difundido por la oficina del primer ministro Anutin Charnvirakul, un responsable le indica que dos puertas eran funcionales, pero que una de ellas estaba reservada al personal, sin ninguna indicación evidente de que debía utilizarse en caso de emergencia.

El primer ministro ordenó el martes una inspección de todos los establecimientos nocturnos del país en un plazo de 30 días.

El dirigente también afirmó que las autoridades revisarían la normativa sobre licencias, y que, al parecer, el bar incendiado no estaba autorizado para celebrar conciertos.

"El propietario de este local tendrá que responder por sus actos", agregó.

El propietario fue ingresado en cuidados intensivos tras el incendio, pero no estaba claro si seguía allí el miércoles.

Las normas de seguridad suelen aplicarse con laxitud en los locales nocturnos de Tailandia, donde en 2009 un incendio causó 67 muertos y más de 200 heridos en una discoteca de Bangkok.