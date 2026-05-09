Socorristas de Indonesia buscan a los excursionistas muertos en erupción volcánica

Los equipos de rescate indonesios reanudaron este sábado la búsqueda de los cuerpos de tres excursionistas muertos en una erupción volcánica en una zona sísmicamente activa y prohibida, informaron las autoridades.

El monte Dukono, en la isla de Halmahera, entró en erupción el viernes por la mañana y emitió una nube de ceniza a 10 kilómetros de altura, en una zona sin pueblos o aldeas cercanas.

La erupción mató a dos excursionistas singapurenses y a uno indonesio, dijo ese día el jefe de la policía local, Erlichson Pasaribu, aunque la agencia de búsqueda y rescate todavía los considera oficialmente desaparecidos.

Otros 17 escaladores, de los cuales nueve eran de Singapur, pudieron en su mayoría descender completamente a salvo.

La arriesgada búsqueda de los cuerpos fue suspendida el viernes por la noche mientras el volcán seguía rugiendo, según el funcionario de la agencia de búsqueda y rescate Iwan Ramdani.

La operación se reanudó el sábado con más de 100 rescatistas, incluidos agentes de policía y soldados asistidos por drones, pese a que las condiciones seguían siendo peligrosas.

"Vamos contra reloj en esta búsqueda. Cuando la situación y las condiciones sean seguras, nos acercaremos al cráter, y cuando se produzca una erupción, debemos poner a salvo a todo el personal de búsqueda", dijo Iwan en una declaración en video grabada en la estación de monitoreo de Dukono, en la aldea de Mamuya.

La información preliminar indica que los cuerpos de los dos singapurenses se encontraban entre unos 20 a 30 metros del borde del cráter, mientras que se desconoce el paradero del otro excursionista en el Dukono, uno de los volcanes más activos de Indonesia.