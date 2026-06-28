Sismos en Venezuela deja casi 1500 muertos, se agota el tiempo para hallar sobrevivientes

Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto para hallar sobrevivientes de los terremotos ocurridos hace más de tres días en Venezuela, que dejaron casi 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

La esperanza de encontrar gente con vida disminuía este domingo a más de 90 horas horas de los dos terremotos que el miércoles sacudieron este país sumido en una profunda crisis política y económica con segundos de diferencia.

Luego de 72 horas “la norma es que los cuerpos ya estén sin vida, pero gracias a Dios sería que podamos encontrar a las personas con signos vitales todavía”, dijo a la AFP en La Guaira un rescatista salvadoreño que pidió el anonimato.

Un niño de 11 años fue rescatado con vida entre los escombros en la noche del sábado.

En la noche del sábado “fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela”, expresó la presidenta interina Delcy Rodríguez en X, junto a un video del rescate. El sábado 33 personas fueron recuperadas vivas de los escombros, según la mandataria.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo el viernes a la AFP que el saldo de muertos puede subir y que hay más de 50.000 desaparecidos.

El balneario La Guaira, a 40km de Caracas y uno de los más afectados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que se sucedieron en pocos segundos, parece una zona de guerra. Decenas de edificios colapsaron como castillos de naipes y se transformaron en montañas de arena y escombros.

“No nos dan las manos”

Los trabajos de rescate continúan mientras la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno.

Marlon Ochoa, sobreviviente del desplome de un edificio en La Guaira, contó que buscaba entre los escombros a su madre, a su esposa y a su hijo, desaparecidos tras el derrumbe de su edificio.

Como muchos venezolanos ya golpeados por la crisis económica, está furioso.

“Aún no veo a las autoridades encargándose de la situación aquí en esta zona”, dijo a la AFP, desesperado.

“Me dijeron que están deliberando. ¿Deliberando qué? (...) Si hoy no llega nadie aquí vamos a hacer una revolución porque aquí necesitamos cosas: maquinaria, plantas eléctricas, taladros, de todo”, exclamó.

“Acá estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva (bajo los escombros) y no nos dan las manos ni las herramientas”, añadió.

Héctor Aguilera, de 60 años, viajó a la zona para asistir en la búsqueda de familiares, algunos sepultados bajo los escombros..

“No tenemos el apoyo para sacar a nuestros familiares. Nosotros mismos no podemos. Ahí los tenemos sepultados. Sabemos que están muertos, pero aquí estamos esperando la respuesta de las autoridades”, relató.

“No tenemos esperanzas, lo que me quedan son los recuerdos”, dijo resignado.

Un grupo de familiares de desaparecidos bloqueó una vía en La Guaira para reclamar ayuda urgente al gobierno, constataron periodistas de la AFP.

El papa León XIV expresó este domingo su solidaridad con Venezuela.

“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos”, y “manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia”, dijo en un mensaje en español tras el rezo del Ángelus.

La ONU estima que los sismos podrían dejar casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

“Muy caótico”

El aeropuerto internacional que sirve a Caracas reabrió parcialmente el sábado y recibe vuelos de carga con ayuda de Estados Unidos, dijo a periodistas un alto funcionario estadounidense en anonimato.

También indicó que el “USS Fort Lauderdale”, un barco militar anfibio, está frente a las costas de Venezuela, lo que permitirá hacer vuelos de rescate en La Guaira.

Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.

La presidente informó que 24 países han enviado más de 2.700 rescatistas y 521 toneladas de ayuda humanitaria, y precisó que hay 86 unidades extranjeras con perros entrenados para localizar sobrevivientes bajo las ruinas.

La crisis económica en Venezuela ha afectado gravemente a los hospitales y los servicios públicos. Millones de venezolanos se han exiliado en los últimos años.

“Es simplemente muy caótico, hace calor y está todo desorganizado. Ojalá haya más personas por encontrar”, dijo Craig Demeillon, un bombero australiano de 43 años que llegó a Venezuela desde Miami por sus propios medios para ayudar en la tragedia.

“Permiso para salvar vidas”

Rodríguez, que gobierna el país de manera interina tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, anunció el viernes la militarización de La Guaira “para garantizar la seguridad”.

También restringió el acceso a personas con un salvoconducto emitido por el gobierno. Centenares de médicos, paramédicos, socorristas y voluntarios se formaron en una larga fila para tramitarlo.

“Hay que sacar un permiso para salvar vidas, imagínate”, reclamó Carlos Itriago, rescatista de 27 años.

La Guaira ya había sido devastado en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos.