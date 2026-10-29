"¡Sí se puede!": demócratas recurren al aura de Obama antes de las elecciones de mitad de mandato

Días antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, que decidirán el equilibrio de poder en el Congreso, los demócratas recurren al expresidente Barack Obama para energizar a los votantes y ayudar a impulsar al partido hacia la victoria.

"¡Sí se puede!", coreaba la multitud en un mitin en Atlanta el miércoles, en un rescate del lema de la histórica campaña de Obama para la Casa Blanca en 2008.

"Son tiempos serios", dijo, al criticar a los líderes políticos que "disfrutan insultando y dividiendo en lugar de unir a la gente para resolver problemas".

El primer presidente negro de Estados Unidos encabezó tres mítines esta semana para candidatos demócratas en las elecciones del próximo martes. Los votantes elegirán a los legisladores que ocuparán sus escaños durante el resto del mandato de Donald Trump.

Un control demócrata del Congreso pondría al presidente republicano en una camisa de fuerza legislativa durante sus últimos dos años en el cargo.

Trump ha emprendido una ofensiva de mítines de campaña por todo el país, incluso en estados tradicionalmente republicanos donde su partido se enfrenta a reñidas contiendas.

Obama estuvo en Atlanta para respaldar al senador Jon Ossoff, de mangas recogidas y aire juvenil. En busca de la reelección en Georgia y ampliamente considerado un posible aspirante presidencial para 2028, el legislador ha suscitado comparaciones con el expresidente de 65 años.

"Tiene esa energía que nadie más tiene", dijo Jennifer Lee, una estudiante de 21 años presente en el mitin, al referirse a Obama.

"Te hace sentir algo, y eso es exactamente lo que los demócratas necesitan ahora mismo: lograr que la gente se entusiasme, que vaya a las urnas", agregó.

- Ola azul -

Luc Brearley, un profesor de 32 años, se mostró más reservado sobre el efecto Obama.

"Probablemente pueda ayudar con la participación en algunos lugares, como Atlanta o Filadelfia. Pero en los distritos péndulo, no creo que un discurso cambie la opinión de nadie", dijo a la AFP.

"La gente está votando en función de los precios y de sus propias vidas", apuntó.

Los republicanos temen una "ola azul" demócrata el 3 de noviembre de votantes enfadados por una alta inflación alimentada por los precios del petróleo en pleno conflicto con Irán.

En Obama, "los demócratas han encontrado a su auténtico portavoz para las legislativas de mitad de mandato", consideró Barbara Perry, experta en presidentes estadounidenses en la Universidad de Virginia.

Perry destacó su "capacidad para levantar a la multitud" y su "sentido del humor, que ha dirigido contra Trump".

"Es un expresidente joven y enérgico" que sigue siendo "muy querido y muy confiable, sin duda entre los demócratas, pero incluso de forma más amplia", indicó por su parte Julian Zelizer, profesor de historia y asuntos públicos en la Universidad de Princeton.

"Eso lo convierte en alguien muy valioso", explicó.

Y mientras los demócratas buscan a un líder para las presidenciales de 2028, añade Zelizer, Obama puede cumplir fácilmente el rol de sustituto temporal.