La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que tendrá un breve encuentro con su par estadounidense, Donald Trump, en el marco de la cumbre cumbre del foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen.

El encuentro se realizará el miércoles entre nuevas amenazas de Trump de aumentar aranceles a México si no detiene las nuevas caravanas de migrantes tras las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que los republicanos sufrieron un fuerte descalabro.

"Vamos a tener una breve reunión con el presidente de los Estados Unidos", dijo la mandataria durante una breve intervención en la conferencia de prensa matutina del gobierno mexicano.

Sheinbaum aseguró el pasado viernes que no había ninguna caravana de migrantes en territorio mexicano, pero medios locales publican que un grupo de centroamericanos transita por el sur del país.

Interrogada sobre estas caravanas en la conferencia del gobierno de este martes, Rosa Icela Rodríguez, la secretaría de Gobernación (Interior), dijo que siempre buscan conversar con los migrantes para que entiendan que no podrán cruzar a Estados Unidos.

"No ha ha ido absolutamente ninguna caravana que ha llegado a la frontera norte", afirmó al detallar que las columnas se dispersan porque los migrantes regresan a sus países o deciden quedarse en México.

La agenda de Sheinbaum incluyó ya una reunión con el mandatario chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.