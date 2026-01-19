Sheinbaum presume de resultados en la lucha antinarco ante la presión de EEUU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presumió este viernes de los logros de su gobierno en el combate al narcotráfico, luego de que Estados Unidos señalara que todavía hay retos en ese sentido.

El jueves, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, dialogó con su contraparte estadounidense, Marco Rubio. Tras la conversación, el Departamento de Estado dijo en un comunicado que "pese al progreso, todavía hay desafíos" en el combate al crimen organizado.

"Hay resultados muy contundentes de la cooperación conjunta y del trabajo que está haciendo México: el primero, la reducción del 50% de las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos", dijo la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina.

La presidenta dijo también que "se han incautado cerca de 320 toneladas de droga" y que hay una "disminución del 40% de los homicidios dolosos en México", desde el inicio de su gobierno, el 1 de octubre de 2024.

Sheinbaum añadió que Estados Unidos debe implementar campañas para reducir el consumo de drogas en su territorio y disminuir el tráfico de armas.

"Hay muchos resultados y va a haber más resultados pero tiene que haber respeto mutuo y responsabilidad compartida, además del respeto a nuestras soberanías", añadió.

El lunes, Sheinbaum sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar el tema. La mandataria dijo que en esa conversación, descartó de nuevo la presencia de tropas estadounidenses en el país para combatir a los cárteles.

El tema de la seguridad ha sido utilizado por Trump repetidamente para amagar con aranceles hacia México y parar las negociaciones del acuerdo de libre comercio T-MEC, previstas para este 2026.

Ese acuerdo es crucial para la economía de México, que envía el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos.