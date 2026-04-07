Sheinbaum acusa a expertos de la ONU en DDHH de "criticar" a México sin fundamento

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum acusó este martes a un grupo de expertos de la ONU de "criticar" sin fundamento a su gobierno tras un duro reporte sobre las desapariciones forzadas.

El informe fue presentado por los expertos la semana pasada solicitando "prevenir, investigar, castigar y erradicar este crimen" que sacude desde hace años a la sociedad mexicana.

La cancillería de México lo calificó el jueves de "tendencioso" por no considerar las medidas implementadas en los últimos años por el actual gobierno.

Sheinbaum, visiblemente molesta, fue más lejos este martes, al asegurar que el informe "es evidente que tiene otra orientación, que es criticar al gobierno de México, esencialmente, y llevar una posición a la Asamblea General de Naciones Unidas que nosotros consideramos que, dado que estamos atendiendo el tema, pues no tiene cabida".

La presidenta ya había señalado el lunes que los expertos analizaron casos de 2009 a 2017 e ignoraron las acciones de los gobiernos de izquierda, en el poder desde 2018 con su predecesor y compañero de partido Andrés Manuel López Obrador, "para erradicar este terrible delito".

Sheinbaum reiteró su rechazo a que el caso de México sea llevado ante el pleno de Naciones Unidas porque su ejecutivo, afirmó, ya está actuando.

"Y la manera en que estructuran el informe, pues tiene muchas debilidades", añadió, subrayando que este grupo de expertos no forman parte institucional de la ONU.

El texto señala "indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad".

Sheinbaum rechazó tal señalamiento al asegurar que no hay "un ataque sistemático en contra de la población" y que las desapariciones están más relacionadas con el crimen organizado.

El gobierno mexicano presentó días atrás un informe sobre las más de 130.000 personas reportadas como desaparecidas en medio de la violencia ligada al narcotráfico que golpea al país desde hace dos décadas.

El escrito solicita a la Asamblea General brindar a México asistencia técnica y financiera.

Interrogada al respecto, la presidenta se limitó a señalar que su gobierno está en contacto permanente con la oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.