Seis muertos por tiroteo en ciudad polaca de Cracovia

Un hombre disparó el sábado contra transeúntes en el centro turístico de Cracovia, mató a seis personas y dejó una decena de heridos, anunció a la AFP la policía de esta ciudad del sur de Polonia.

Un periodista de la AFP en el lugar vio a personas tumbadas en el suelo, numerosos vehículos de emergencia y agentes armados.

Efectivos de la policía acordonaban la zona, uno de los principales atractivos turísticos de la segunda ciudad polaca que suele estar muy concurrida en fin de semana.

El hombre, un ciudadano polaco que actuó solo, irrumpió a primera hora de la tarde en la plaza Mayor de Cracovia y empezó a disparar "al azar", afirmó un portavoz del cuerpo de seguridad.

Las autoridades reportaron inicialmente un balance de cinco muertos, que subió a seis tras el fallecimiento de una de la decena de personas heridas reportadas inicialmente.

Los agentes de policía dispararon contra el agresor, que resultó herido de bala y fue trasladado a un hospital, afirmó el cuerpo de seguridad.

Era un hombre polaco que actuó solo, agregó en su mensaje, donde precisó que dos de sus agentes resultaron heridos.

Annette, una mujer de unos 60 años, explicó haber visto "a un hombre disparando a la gente y caminando por la plaza".

"Es una tragedia para Cracovia, nunca habíamos visto algo así", afirmó.

Como ella, muchas personas presentes en la plaza estaban conmocionadas, llorando y refugiadas en las tiendas del centro histórico de esta ciudad del sur del país.

- "Explicaciones completas" -

Por el momento se desconocen los motivos del atacante.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lamentó "un tiroteo trágico" y aseguró que "la policía está investigando los antecedentes y todas las circunstancias del ataque".

El portavoz del ejecutivo, Adam Szlapka, anunció que Tusk se estaba trasladando a la ciudad. "El suceso de hoy en Cracovia ha conmocionado a todo Polonia", escribió en X.

Por su parte, el presidente del país, el nacionalista conservador Karol Nawrocki, expresó su "enorme preocupación" por el incidente.

"Espero explicaciones completas sobre las circunstancias de estos acontecimientos dramáticos", publicó Nawrocki en X.

"La seguridad de los polacos es una prioridad absoluta", agregó el presidente, que mantiene relaciones muy complicadas con el gobierno centrista y proeuropeo de Tusk.

Los tiroteos son poco frecuentes en este país centroeuropeo de 38 millones de habitantes, miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

Sin embargo, una serie de apuñalamientos en octubre había puesto a Polonia en estado de máxima alerta.

Tusk atribuyó esos incidentes a un creciente "culto a la violencia" en el mundo que "también llegó a Polonia".

Varsovia, firme aliada de Ucrania desde la invasión rusa de 2022, advirtió reiteradamente sobre sabotajes rusos y una guerra híbrida en su territorio, acusaciones que Moscú rechaza.

La histórica ciudad de Cracovia, que fue en su día la capital del país, atrae a millones de turistas cada año.

En 2025 la visitaron 16,2 millones de personas, según las autoridades municipales.