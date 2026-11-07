Más de 4 mil personas visitaron las áreas protegidas durante los Días Patrios

Un total de 4,127 personas visitaron las áreas protegidas del país durante los operativos de los Días Patrios, reafirmando su valor como espacios para la recreación responsable, la educación ambiental y el turismo sostenible.

Durante la jornada se desarrollaron acciones permanentes de monitoreo de biodiversidad, atención a visitantes y educación ambiental, además del rescate y reubicación de una boa constrictor en el área de influencia del Parque Nacional Camino de Cruces y la recuperación de una red fantasma en aguas del Parque Nacional Coiba.

En materia de control y vigilancia, el operativo nacional generó 175 reportes de actividades e incidencias, de los cuales 53 correspondieron a eventos relacionados con conservación, protección, monitoreo y vigilancia ambiental.

Entre las incidencias más relevantes figuran:

- La destrucción de 10 motobombas utilizadas para minería ilegal, la aprehensión de un ciudadano y la retención de dos armas de fuego durante operativos en el Parque Nacional Chagres.

- La captura de dos personas por portar un arma de fuego dentro del Parque Nacional Soberanía.

- La detección de tala ilegal en los parques nacionales Chagres y Sierra Llorona, así como en el Bosque Protector Palo Seco.

- La retención de 48 tablas de madera en el Humedal San San Pond Sak.

- La aprehensión de una persona vinculada al tráfico ilegal de huevos de tortuga marina en Cambutal, donde se decomisaron 284 huevos.

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) destacó el compromiso permanente de los guardaparques y técnicos que trabajan en la conservación del patrimonio natural del país, junto a las entidades de apoyo participantes.