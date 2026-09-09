Seguidores honran a Mao 50 años después de su muerte

Cincuenta años después de su muerte, simpatizantes acérrimos del líder comunista chino Mao Zedong hicieron fila este miércoles en su pueblo natal para rendirle homenaje, portando retratos, banderas y enormes ofrendas florales.

Mao, fundador de la República Popular China, falleció el 9 de septiembre de 1976, y su vida y legado han sido conmemorados con fervor esta semana por quienes aún lo veneran como un líder visionario.

Mientras China se enfrenta a una desaceleración económica, crece la nostalgia por los ideales igualitarios de Mao, aunque los historiadores también culpan a sus políticas drásticas de una hambruna masiva y de millones de muertes.

Los turistas, muchos de ellos estudiantes universitarios, depositaron coronas de crisantemos, botellas de licor chino y cigarrillos a los pies de una estatua de bronce de Mao de 10 metros de altura en la plaza principal de Shaoshan, en la provincia central de Hunan.

Cientos de visitantes se alinearon en filas cuidadosamente organizadas para inclinarse solemnemente y guardar unos segundos de silencio, mientras que otros posaban para tomarse fotos frente al monumento bajo la mirada de la policía.

Deng, un turista de 28 años, le dijo a la AFP que siente un gran respeto por él.

"De repente sentí ganas de venir aquí hoy para conmemorarlo, porque el 50º aniversario es algo que solo ocurre una vez en la vida", dijo.

La noche anterior, alrededor de 1.000 seguidores, algunos con los trajes cortos estilo túnica que Mao solía usar, celebraron una emotiva ceremonia junto a la estatua.

Entre ellos se veían reliquias de una época pasada: viejos retratos del líder y ejemplares del "Libro Rojo", una recopilación de sus citas que en su momento fue prácticamente omnipresente en China.

"¡Viva el presidente Mao!", gritaba el grupo una y otra vez, mientras algunos levantaban los puños al aire y entonaban canciones revolucionarias.

- Símbolo -

Los recuerdos de Mao están omnipresentes en Shaoshan, impulsado a la fama por el hombre que llegaría a ser conocido como el "Gran Timonel".

La ciudad, donde Mao nació en diciembre de 1893, ha sido promocionada por los medios estatales como un destino de "turismo rojo", parte de la campaña de décadas de Pekín para atraer a turistas fascinados por la historia comunista.

Aunque su legado ha resultado en ocasiones complicado para los líderes centrales del país, Mao sigue siendo un símbolo del Partido Comunista Chino.

Su rostro aparece en los billetes, muchos taxistas chinos cuelgan amuletos de buena suerte con su imagen de los retrovisores y un gran retrato suyo ocupa un lugar destacado con vista a la Plaza de Tiananmén en Pekín.

El mandato de Mao, sin embargo, estuvo marcado por decenas de millones de muertes por hambruna durante la campaña de industrialización conocida como "El Gran Salto Adelante" y por la sangrienta Revolución Cultural que él mismo orquestó, según historiadores.

Pero aunque el partido reconoció esas décadas como un "error", a Mao todavía se le presenta como un héroe en la narrativa oficial, y los medios estatales lo aclaman como "un gran revolucionario proletario".