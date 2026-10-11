"Se me heló la sangre": pánico en el aeropuerto de Riad

El ataque hutí del sábado provocó escenas de pánico y terror en el aeropuerto de Riad: gente que corría despavorida, rostros cubiertos de sangre, gente que perdió extremidades... "Se me heló la sangre", afirma uno de los supervivientes.

Blanco recurrente de los combatientes proiraníes en esta nueva escalada del conflicto en Yemen, el aeropuerto de la capital saudita se convirtió el sábado en escenario del ataque más mortífero en el país en más de una década, con doce muertos y más de 300 heridos.

Todo empezó con una explosión, seguida por un temblor violento que sacudió todo el aeropuerto. Los pasajeros echaron a correr aterrorizados en busca de un lugar seguro.

"Escuché un ruido muy fuerte, tan fuerte que sentí que el aeropuerto se estremecía", contó a la AFP un residente de Riad.

Este hombre de 32 años, al igual que el resto de personas entrevistadas por la AFP, habló bajo condición de anonimato debido a las amenazas lanzadas por las autoridades sauditas contra quienes se pronuncien sobre los ataques.

Cuando las sirenas de alarma del aeropuerto se activaron, "la gente que estaba en la terminal 3 empezó a correr hacia nosotros", explicó.

"Algunos tenían la cara cubierta de sangre", otros "habían perdido una mano o un brazo" o corrían "cargando a heridos, cubiertos de sangre", contó.

"Se me heló la sangre. No sabía adónde ir ni qué hacer".

El personal de seguridad lo condujo a él y a otros pasajeros a una planta inferior, donde esperaron durante una hora antes de que se les permitiera abandonar el lugar.

- "Quiero irme de aquí" -

Un portavoz militar saudita calificó el ataque de "crimen de guerra en toda regla".

En los hospitales de Riad, el Ministerio de Salud activó los protocolos de emergencia para manejar un evento con múltiples víctimas, y se ordenó a los médicos presentarse a los centros de salud de la capital.

"Las cifras eran mucho más altas que cualquier cosa que hubiera visto aquí antes", dijo a la AFP un médico, que vio a peregrinos que se dirigían a La Meca llegar con sus sudarios blancos manchados de sangre.

"Los pacientes tenían graves heridas en las extremidades y fragmentos de vidrio incrustados en la cara y los ojos", explicó.

Las autoridades saudíes son poco comunicativas sobre los ataques hutíes. Los mensajes de alerta que antes avisaban a los residentes han enmudecido en las últimas semanas.

"Quiero irme de aquí", dijo a la AFP un vecino de Riad, exasperado.

"Entiendo que no quieran causar pánico, pero que hablen con nosotros. Los canales de comunicación nos tranquilizarán", lamentó este hombre.