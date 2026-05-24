Se encienden las alarmas: Messi deja el campo con aparentes molestias en la MLS

A menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026, Lionel Messi pidió este domingo el cambio durante un partido del Inter Miami en la liga norteamericana (MLS) tras sentir, aparentemente, molestias en la pierna izquierda.

El astro argentino, que suele jugar los partidos completos, se retiró caminando del césped de la cancha del Inter en el minuto 73 y enfiló directamente el vestuario después de que se llevara la mano al muslo izquierdo.

El capitán del Inter, que había dado dos asistencias en una alocada victoria 6-4 ante Philadelphia Union, disputaba su último partido en la MLS antes del parón por el Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

Argentina debutará en el torneo el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, Misuri, por el Grupo J, que completan Jordania y Austria.

Messi se transformará en Norteamérica 2026 en el primer futbolista de la historia en participar en seis Mundiales, junto a Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa, si éste es finalmente seleccionado por el DT del Tri, Javier Aguirre.

El ocho veces ganador del Balón de Oro, de 38 años -cumple 39 el 25 de junio- salió del partido en el Nu Stadium tras recibir atención al borde de la cancha en la pierna izquierda y después de una corta conversación con el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos.

Las primeras imágenes del malestar de Messi quedaron en evidencia en el minuto 70, luego pasaron tres minutos en los que bajo la lluvia caminó la cancha hasta tomar la determinación de abandonar el juego.

Uno de los miembros del cuerpo médico del Inter Miami le brindó asistencia brevemente.

- Triplete de Suárez -

La reacción en el estadio fue de total consternación por lo que puede significar para Messi una lesión a 19 días del inicio del Mundial, en el que Argentina defenderá el título logrado en Catar 2022.

El juego de este domingo debía ser una fiesta de la afición floridana para desearle suerte a su ídolo, el jugador que los llevó a su primer título de liga en 2025.

Pero el gran protagonista futbolístico fue su socio uruguayo Luis Suárez, autor de un triplete en los minutos 24, 44 y 81 ante Philadelphia con el que ratifica su buen momento de forma.

Aunque retirado de la selección charrúa, el Pistolero Suárez, de 39 años, ha reiterado en las últimas semanas que está a disposición del técnico Marcelo Bielsa si se requiere su regreso a la Celeste para el Mundial.

El internacional mexicano Germán Berterame también convirtió dos tantos en el 13' y 42' y el argentino Rodrigo De Paul completó la cuenta de Miami en el 90+3'.

El Inter llega al descanso de la MLS en la segunda posición de la Conferencia Este con 31 puntos en 15 partidos, a dos unidades del Nashville SC, que tiene un juego más por disputar.