Salen del hospital los dos pilotos del avión de carga de Amazon siniestrado en Miami

Los dos pilotos de un avión de carga de Amazon que salió de pista tras su aterrizaje en el aeropuerto internacional de Miami fueron dados de alta del hospital, dijeron autoridades el martes.

La aeronave, un Boeing 767-300 construido en 1994 y operado por un contratista de Amazon, atravesó el domingo una valla perimetral del aeropuerto, embistió a dos vehículos y dejó cinco personas muertas.

La sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, dijo el martes en rueda de prensa que tres personas más siguen hospitalizadas, dos en condiciones críticas y una estable.

Cordero-Stutz agregó que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos lideraba una investigación sobre el accidente mientras que su despacho llevaría a cabo su propia investigación sobre las muertes.

La jefe de la NTSB, Jennifer Homendy, dijo el lunes que se habían recuperado las cajas negras con las grabaciones de voz de la cabina y datos del vuelo, que llegaba desde San Juan, Puerto Rico.

Los cinco muertos eran empleados de una empresa de limpieza utilizada por las compañías aéreas y se encontraban a bordo de una furgoneta.

Homendy dijo que el avión se detuvo cerca de 400 metros después de la superficie asfaltada de la pista.

Tras el siniestro, cientos de vuelos sufrieron aplazamientos en el aeropuerto con mayor tráfico del estado de Florida.