Saldo de muertos por sismos en Venezuela asciende a más de 1.400 y ONU alerta sobre millones de damnificados

Unos siete millones de personas pueden verse afectadas por los poderosos terremotos en Venezuela que causaron más de 1.400 muertos y más de 50.000 desaparecidos, advirtió la ONU el sábado, al tiempo que la ayuda estadounidense comienza a llegar al país.

Mientras el balance oficial de víctimas sigue subiendo, Naciones Unidas señaló que los daños materiales son cuantiosos.

La cifras podrían alcanzar los 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

En el terreno, el tiempo es oro a casi 72 horas de los dos terremotos que sacudieron el país el miércoles en menos de un minuto, los peores en 126 años. Los trabajos de rescate continúan mientras la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno para excavar entre los escombros en busca de sobrevivientes.

Luego de tres días de una tragedia de este tipo se reducen mucho las chances de encontrar gente con vida.

Marlon Ochoa, sobreviviente del desplome de un edificio en La Guaira, la ciudad más afectada, a 40 km de Caracas, cuenta que busca entre los escombros a su madre, a su esposa y a su hijo, desaparecidos tras el derrumbe de su edificio.

“Aún no veo a las autoridades encargándose de la situación aquí en esta zona”, dijo a la AFP sin ocultar su desesperación.

“Me dijeron que están deliberando. ¿Deliberando qué? (...) Si hoy no llega nadie aquí vamos a hacer una revolución porque aquí necesitamos cosas: maquinaria, plantas eléctricas, taladros, de todo”, exclamó.

“Acá estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva (bajo los escombros) y no nos dan las manos ni las herramientas”, añadió.

- Aeropuerto reabierto parcialmente -

El aeropuerto internacional de Caracas, que había cerrado por los daños provocados por los sismos, reabrió parcialmente el sábado y recibe vuelos de carga con ayuda de Estados Unidos, dijo a periodistas un alto funcionario estadounidense que pidió el anonimato.

También indicó que el “USS Fort Lauderdale”, un barco miltar anfibio, está ahora frente a las costas de Venezuela, lo que permitirá hacer vuelos de rescate en La Guaira.

Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.

Socorristas extranjeros ya trabajan en el terreno. Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se han movilizado para ayudar.

- Millones afectados -

En una morgue de Caracas, Yessica Mendoza contó a la AFP que debido al colapso de hospitales y servicios funerarios debió trasladar ella misma hasta ahí el cuerpo de su hija, que murió junto a su yerno al derrumbarse su edificio en La Guaira.

“Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda”, dijo esta madre de 43 años.

El sábado, en apenas una hora, la AFP vio llegar a esa morgue al menos tres camionetas con cuerpos tapados con bolsas y sábanas. A su paso, los vehículos dejaban olor a descomposición.

“Hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio”, señaló la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU en un comunicado.

Centenares de damnificados que perdieron sus casas o debieron evacuarlas se refugian en un estadio de La Guaira. Voluntarios entran y salen llevando ropa, comida y productos básicos.

“La solidaridad que hay ahorita es impresionante”, dice allí Carlos Marcano, un trabajador portuario que perdió su vivienda.

Un bebé recién nacido que pasó decenas de horas atrapado entre los escombros fue rescatado de un edificio derrumbado la noche del viernes en La Guaira. Su madre también fue socorrida.

Un video obtenido por la AFP muestra a los rescatistas trabajando bajo un foco, sobre los escombros, y sacando al bebé entre aplausos.

- Escasa ayuda -

La Guaira parece una zona de guerra. Altos edificios se derrumbaron como castillos de naipes y quedaron transformados en montañas de arena y escombros donde se pueden ver cuerpos.

El gobierno restringió el viernes de noche el acceso a este estado costero y la presidenta interina Rodríguez anunció su militarización “para garantizar la seguridad”. Informó que 14.000 militares y policías fueron desplegados en el estado.

Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, fue abucheada el viernes de noche al llegar frente a un edificio de 22 pisos desplomado en Caracas.

“¡Fuera, fuera!”, le gritaron los vecinos. “¡El gobierno no está haciendo nada por el pueblo!”.

La Guaira ya había sido devastado en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos.

El balance oficial de muertos es 1.430 y 3.238 heridos, pero el gobierno da cuenta apenas de unos pocos centenares de desaparecidos, lejos de la cifra de más de 50.000 que maneja Naciones Unidas.

Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto.

Naciones Unidas estimó inicialmente en 6.700 millones de dólares el daño físico causado por el doble sismo, equivalentes al 6% del PIB de este país petrolero.